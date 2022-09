1 de 10 Cadeiras gamer, fones de ouvido e jogos para PS4 estão com desconto na Amazon — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach) Cadeiras gamer, fones de ouvido e jogos para PS4 estão com desconto na Amazon — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach)

O Amazon Fire TV Stick 4K é um dongle que transforma TVs comuns em smart por meio da conexão HDMI. Ele permite que os usuários acessem serviços de streamings como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Amazon Prime Music. O modelo ainda acompanha um controle remoto que dispõe de um botão específico para se conectar à assistente virtual Alexa. Os interessados podem adquirir o periférico de R$ 449 por R$ 369 - uma economia de R$ 80. Além disso, o produto também traz a tecnologia Dolby Vision, que promete fornecer ao usuário a reprodução de imagens e sons de cinema. O modelo 4K é voltado para televiões que suportam esta resolução.

O diferencial desta versão é que os modelos anteriores não recebiam o botão power para ligar a TV ou mesmo as teclas para acionar os serviços de streaming. Além disso, oferta teclas para configurar o volume. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do aparelho.

O IdeaPad 3i, da Lenovo, apresenta um processador Intel Core i5 e acompanha o sistema operacional Windows 11. O notebook disponibiliza um design prata ultrafino, exposto em uma tela Full HD de 15,6 polegadas. Com uma resolução de 1920 x 1080 pixels, o display promete uma tela antirreflexo, e um teclado robusto com teclas numéricas lateralizadas. Já o padrão de teclas garante o formato ABNT2, que traz o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. É possível adquirir a máquina por valores de R$ 4.799 por R$ 3.609 - uma redução de R$ 1.190.

O dispositivo entrega uma memória RAM do tipo DDR4, um dos padrões mais modernos do mercado. Esta memória resguarda uma capacidade de 8 GB. Além disso, oferece um armazenamento SSD de 256 GB, o que deve ser interessante para quem precisa de espaço considerável para guardar arquivos, sem contar que o SSD proporciona maior velocidade para abrir os softwares sem engasgar. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a potência do processador. Porém, criticam a alta fragilidade do material, o que pode comprometer a vida útil do produto.

O Inspiron 15, da Dell, é um notebook indicado a usuários que procuram uma máquina para o dia a dia ou para jogos leves. Isso porque a memória RAM de 8 GB junto com o SSD de 256 GB auxiliam na execução fluida e rápida dos softwares. O design apresenta uma tela de 15,6 polegadas e resolução HD de 1290 x 720 pixels. Com Windows 11 de fábrica, a máquina promete um processador Intel Core i5, e uma placa de vídeo dedicada para o processamento eficiente de vídeos e gráficos. O aparelho é visto por um desconto de R$ 6.799 por R$ 4.999 - uma economia de R$ 1.800.

As laterais do notebook fornecem quatro portas de conexão USB, uma P2 para fone de ouvido, uma HDMI e um slot para cartão de memória SD. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima performance da máquina.

4. Cadeira Gamer MoobX Nitro - de R$ 1.099 por R$ 999

A cadeira gamer Nitro, da Moobx, traz uma almofada fixa para apoio da nuca e outra para a lombar. Ela apresenta duas alavancas: uma para regulagem de altura do assento e outra para inclinação do encosto em até 180 graus. A construção do modelo foi desenvolvida em aço com acolchoamento em tecido sintético e nylon, além de contar com uma cor preta e faixas rosa. A cadeira está disponível na varejista com um desconto de R$ 1.099 por R$ 999 - uma redução de R$ 100.

Os braços ofertam tamanho compacto e o assento acomoda até 125 kg. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a fácil montagem. No entanto, relatam que o produto é frágil.

O Marvel’s Spider-Man: Miles Morales é um jogo físico, disponível para os consoles da linha PS4. O game conta a história do jovem Miles Morales, aprendiz de Peter Parker, que busca se adaptar a uma nova casa quando percebe a necessidade de ajudar a salvar Nova York. O game representa a cidade em diferentes climas e horários, como o sol se pondo ou mesmo a neve. As expressões dos personagens, a produção do cenário, a sutileza das roupas e dos objetos, e até as texturas devem chamar a atenção do público. O item está com um desconto de R$ 249 por R$ 129 - uma redução de R$ 120.

Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiaram a jogabilidade do game, fora os poderes do Miles Morales, que diferente de Peter, pode utilizar eletricidade e ficar invisível devido ao Venom. Porém, muitos criticaram o excesso de missões secundárias, que interrompem o andamento da história e as torna menos fluidas. O TechTudo fez um review do game em novembro de 2020 e concluiu que ele acerta em cheio nos gráficos e jogabilidade.

6. Anker Liberty 3 Pro - de R$ 1.699 por R$ 949

O Liberty 3 Pro, da Anker, é um modelo de fone intra-auricular e que proporciona design altamente confortável. O periférico se destaca pela tecnologia de cancelamento de ruído, o que pode ser muito útil para usuários que dispensam distrações enquanto estão ouvindo músicas ou no meio de uma ligação importante. Além disso, detém uma autonomia de bateria de até 32 horas, e um conjunto de seis microfones integrados para aprimorar a experiência durante chamadas de voz. O periférico possui um desconto no preço de R$ 1.699 por R$ 949 - uma economia de R$ 750.

Outro diferencial é o recurso tecnológico HearID ANC: o mecanismo identifica a orelha pertencente ao usuário que comprou o produto e promete um som de altíssima qualidade. O fornecedor disponibiliza opções nas cores branco, cinza, roxo, e preto. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários elogiam que o produto entrega tudo aquilo que promete. Mas criticam que os fones não são resistentes à água ou suor.

7. Mondial Thunder Street II MCO-11 - de R$ 279 por R$ 184

O Thunder Street II MCO-11, da Mondial, é uma caixa de som bastante chamativa em virtude de seu design: o acabamento foi produzido em desenhos que imitam grafites urbanos, o que facilmente promove maior personalidade ao periférico. Com dimensões aproximadas de 29 cm de largura por 18 cm de altura, o item promete um alto-falante de 50 W com seu sistema próprio de luzes LED. O eletrônico pode ser adquirido com um desconto de R$ 279 por R$ 166 - uma redução de R$ 95 no preço. Uma das extremidades do produto contém uma tecla power, um botão rolante para configurar o volume, teclas multimídia, uma entrada para microfone, uma porta USB, e um slot para cartão de memória micro SD.

A entrada para microfone permite ao usuário utilizar o dispositivo como karaokê, o que destaca a caixa de som entre opções mais convencionais. Além disso, o painel de controle ainda hospeda um mini visor LED para ilustrar o nome das músicas. A conectividade da caixa alcança a tecnologia Bluetooth e o sistema consegue sintonizar a rádio FM local. A fabricante promete uma autonomia de bateria com até 1.200 mAh. A parte superior do design apresenta uma alça rígida para facilitar o transporte do equipamento. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a entrega rápida, a boa eficiência da tecnologia, e o design bonito. Porém, criticam que o acabamento do material é bastante leve e frágil.

O QCY T17 é um fone de ouvido intra-auricular e sem fio que acompanha um estojo para carregamento. A fabricante desenvolveu o produto com design ergonômico para se adaptar às orelhas do usuário, além de fornecer um total de 26 horas de autonomia junto da case. A região exterior de cada fone disponibiliza sensibilidade touch, útil para pausar ou reproduzir músicas, atender e desligar chamadas, recusar ligações, e até acionar assistentes virtuais como o Google Assistente .O aparelho pode ser adquirido de R$ 139 por R$ 107 - um desconto de R$ 32. Este modelo está disponível na cor preta.

A conectividade sem fio é acionada pelo Bluetooth, que promete um alcance de até 12 metros. Os fones também ofertam a tecnologia Dual Connect, onde o usuário decide utilizar apenas um ou ambos os fones, ou até dedicar um único item para ouvir músicas e chamadas. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários denotam a ótima qualidade do som, a durabilidade da bateria, e a entrega rápida do produto. Entretanto, destacam negativamente os encaixes dos fones, que não são muito precisos e podem fazer o eletrônico cair dos ouvidos.

9. Razer Viper Mini Chroma 6 - de R$ 429 por R$ 134

O Viper Mini Chroma 6, da Razer, é um mouse gamer que apresenta design com pegada anatômica antiderrapante e ambidestra. Ele oferece duas teclas lateralizadas, ambas configuráveis para salvar atalhos. O sensor óptico tem uma capacidade para até 8.500 DPI: sensibilidade que aumenta a fluidez e o poder de processamento do mouse, muito eficaz para jogadores que precisam realizar movimentos rápidos. O periférico promete uma redução chamativa de preço de R$ 429 por R$ 100 - um desconto de R$ 295.

É indicado para jogos, mas pode ser utilizado em funções menos exigentes. Compatível com o sistema operacional Windows, traz conectividade USB para outros dispositivos. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a rápida velocidade do cursor e a configuração DPI altíssima. No entanto, destacam negativamente a fragilidade dos botões laterais, pois a superfície se desgasta com muita facilidade.

