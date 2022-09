Call of Duty e Diablo podem chegar ao Game Pass em breve, diz CEO do Xbox

Segundo Phil Spencer, a ideia é dar mais escolhas aos jogadores, oferecendo uma opção mais barata para jogar e permitir a chegada dos games a outras plataformas, como celulares e até TVs por meio do Xbox Cloud Gaming. Além disso, o CEO da Xbox garante que Call of Duty continuará a sair nos consoles PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) com a mesma versão e data de lançamento que no Xbox Game Pass.

Microsoft afirma que adicionará Call of Duty, Diablo e Overwatch ao Xbox Game Pass após compra da Activision Blizzard

O órgão de Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido levantou preocupações de que o controle da Microsoft de franquias populares como Call of Duty e World of Warcraft poderia ser prejudicial a rivais de agora e mesmo futuras concorrentes em serviços por assinatura ou nuvem. A empresa terá até o dia 8 de setembro para abordar as questões antes que a investigação seja levada para uma segunda fase, mais detalhada. Ainda em agosto, o órgão Autoridade Geral da Concorrência da Arábia Saudita foi o primeiro a fornecer um parecer positivo à aquisição da empresa.

Microsoft e Sony têm se enfrentado em órgãos de regulamentação por todo o mundo nos últimos meses, inclusive no CADE do Brasil. Para o órgão brasileiro a Sony afirmou que a franquia Call of Duty é essencial, um "blockbuster" sem rivais, e que a compra da Activision Blizzard prejudicaria sua capacidade de competir.

Já na Nova Zelândia, onde uma investigação semelhante está sendo realizada, a Microsoft afirmou que os jogadores da marca PlayStation são mais leais, ao citar uma pesquisa de 2019, e que não mudariam de console por Call of Duty. A empresa também afirmou para o CADE que a Sony pagava produtoras para manter jogos fora do Xbox Game Pass.

Segundo Phil Spencer a franquia Call of Duty continuará a ser lançada nos consoles PlayStation com a mesma versão e na mesma data que nas plataformas Xbox

Em várias ocasiões a Microsoft já afirmou que irá manter a série Call of Duty nos consoles PlayStation mesmo após o encerramento de acordos obrigatórios entre a Sony e a Activision Blizzard. Na postagem a empresa cita o caso de Minecraft que continua disponível em diversas plataformas apesar da compra da produtora Mojang em 2014. No entanto, em 2021 a Microsoft adquiriu a Zenimax, companhia mãe da Bethesda, e tornou títulos futuros como The Elder Scrolls 6 e Starfield exclusivos dos consoles Xbox.