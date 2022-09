Call of Duty: Modern Warfare 2: veja como participar do acesso antecipado

Call of Duty: Modern Warfare 2 chega no dia 28 de outubro para PC, PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One e Xbox Series X / S , sendo a 19ª entrada da franquia COD. Anunciado em maio deste ano, o título terá uma prévia para os jogadores do PlayStation, começando em 16 de setembro para quem comprou na pré-venda, e 18 do mesmo mês, para qualquer usuário do console (ficando aberto até dia 20).

O beta fica disponível até o dia 26 de setembro, com diferentes fases, incluindo também usuários de Xbox (a partir do dia 22). Quem já adquiriu o jogo também terá acesso à campanha do jogo uma semana antes do lançamento. Vale lembrar que a sequência do Modern Warfare, de 2019, também ficará disponível no PC via Steam. A seguir, saiba como participar do acesso antecipado de Modern Warfare 2.

Versão beta

Nos dias 16 e 17 de setembro o beta estará disponível em acesso antecipado para os jogadores que compraram Modern Warfare 2 na pré-venda para PS4 ou PS5, ou que conseguiram um código durante a transmissão do 2022 CDL Championship Weekend. Para esta fase do beta não será necessário ter uma assinatura da PS Plus. Dos dias 18 a 20 de setembro o beta será liberado para todos os jogadores de PlayStation, mesmo os que não compraram o game.

A segunda fase do beta acontece nos dias 22 e 23 de setembro, e será exclusiva para os jogadores que fizeram a pré-compra do game para Xbox One, Xbox Series X/S ou PC. Diferente do PlayStation, essa fase requer uma assinatura Xbox Live Gold para jogadores Xbox. Já os players de PC deverão ter uma conta Battle.net ou Steam. Esta fase do beta também estará disponível para os jogadores de PlayStation, e todos poderão jogar juntos em crossplay. Dos dias 24 a 26 de setembro o beta será aberto para todas as plataformas.

O conteúdo exato do beta não foi revelado, mas o site oficial do game descreve como "uma experiência multiplayer robusta, que vai além do core 6v6". É esperado que o beta tenha uma variedade de modos e mapas, dos quais um já é conhecido: o Marina Bay Grand Prix, revelado durante os playoffs da Call of Duty League. Mais novidades serão anunciadas no Call of Duty: Next, evento que acontece no dia 15 de setembro.

Modo campanha antecipado