Call of Duty: Warzone Mobile chega em 2023; veja como fazer o pré-registro

O novo Call of Duty: Warzone Mobile para dispositivos Android e iPhone ( iOS ) foi revelado durante o evento Call of Duty Next, da Activision , nesta quinta-feira (15). O game, que será independente (e não apenas uma versão do jogo para consoles e PC), chega em 2023 e já tem pré-registro aberto via Android e dará recompensas in-game de acordo com o número de usuários inscritos.

Além do jogo para celular, o evento anunciou novidades de multiplayer para o próximo Call of Duty: Modern Warfare 2, além de uma data de lançamento para Call of Duty: Warzone 2.0: 16 de novembro. Veja as principais novidades do evento a seguir.

A versão mobile de Call of Duty: Warzone não será uma versão do game já existente, mas sim um jogo independente. O título se passará em uma versão antiga do clássico mapa de Verdansk, ainda com o estádio fechado. Outro mapa disponível será o Al Mazrah, de Warzone 2.0, também será adicionado posteriormente ao jogo. Haverá ainda suporte para mais participantes nos combates, permitindo até 120 pessoas, e o título terá progressão cruzada com Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0. Assim, os jogadores poderão completar missões de seu passe de batalha na versão mobile.

Para realizar o pré-registro, disponível apenas em dispositivos Android, basta acessar a página de Call of Duty: Warzone Mobile na Google Play Store e clicar no botão "Fazer o pré-registro". Usuários que fizerem isso receberão recompensas com base no total de inscrições que o game tiver. A partir de 5 milhões de pré-registros, os jogadores receberão o Emblema Familiar Obscuro e o Vinil Chama do Inimigo. Com 10 milhões, o game vai dar o Projeto (X12): Príncipe do Inferno, enquanto 15 milhões será suficiente para levar o Projeto (M4): Espírito Maligno. Há ainda uma recompensa não definida, específica para uma meta acima de 25 milhões de pré-registros.

Call of Duty: Modern Warfare 2

O trailer de revelação do multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare 2 2022 trouxe várias novidades sobre o game, que, assim como Warzone 2.0, será lançado para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC via Battle.net. Uma das novidades é a possibilidade de se agarrar a bordas de paredes para abordagens táticas com a possibilidade de atirar com a pistola enquanto se pendura. O trailer mostrou ainda o retorno de vários itens conhecidos como o sensor de batimentos cardíacos, as minas de proximidade e o míssil contra veículos Javelin, além de combates aquáticos.

Jogadores que quiserem testar o multiplayer do jogo terão a chance ao longo de alguns finais de semana em sua fase beta, com batalhas 32v32 em Sariff Bay e combates 6v6 nos mapas Valderas Museum, Farm 18 e Mercado Las Almas. A beta começa hoje (16) até o dia 17, exclusivo para jogadores que fizeram a compra na pré-venda nas plataformas PlayStation. Usuários do console que não adquiriram o game também poderão jogar entre os dias 18 e 20 de setembro, e não será necessária ter PS Plus para jogar.

Já para Xbox e PC, usuários que compraram o jogo na pré-venda poderão jogar nos dias 22 e 23, enquanto a fase beta aberta para todos será realizada entre os dias 24 e 26. No Xbox, será necessário ter uma assinatura da Xbox Live para jogar.

Call of Duty: Warzone 2.0

O popular Battle Royale Call of Duty: Warzone 2.0 ganhou uma data de lançamento para novembro e muitas novidades, como o mapa Al Mazrah, diversas novas mecânicas, um modo em terceira pessoa e o modo DMZ. O novo mapa será no deserto, baseado em uma região fictícia da Ásia Ocidental. Diferente do primeiro Call of Duty: Warzone, onde um círculo constantemente se fechava para forçar o combate entre jogadores, em Warzone 2.0 haverá múltiplos círculos que irão aparecer e mudar a dinâmica das partidas.

A Gulag que permite retornar ao combate após ser morto ao vencer um adversário 1v1 evoluiu para Gulag 2.0, com batalhas 2v2 onde é necessário procurar armas. Usuários ainda terão que se preocupar com algo chamado "The Jailer", que parece ser um perigoso carcereiro. Outra grande novidade é que haverá uma facção inimiga no mapa controlada por Inteligência Artificial, que precisará ser enfrentada pelos times.