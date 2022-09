Canal denuncia Samsung após bateria inchar em diversos celulares

A Samsung está no olho do furacão após um um canal de vídeos denunciar o que parece ser um consistente problema de bateria inchada nos celulares da marca. De acordo com o apresentador Arun Rupesh Maini, todos os smartphones comprados nos últimos anos passaram pelo problema depois de ficarem desligados por um certo período. O material rapidamente viralizou e atualmente ultrapassa as 740 mil visualizações.