CBLOL 2022 2º Split: veja estatísticas de paiN e LOUD para a final

A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) 2022 terá sua final disputada no próximo sábado (3), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. paiN Gaming e LOUD se enfrentam em uma série melhor de cinco partidas (MD5) para decidir a campeã do 2º split, que também vai representar o Brasil no Mundial de LOL 2022. A transmissão será feita nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube, além dos canais SporTV na televisão fechada. A seguir, confira as estatísticas nos playoffs de cada jogador das finalistas e veja quem chega como favorito no confronto, rota por rota.