Celulares com Android devem ganhar 31 novos emojis, aponta Google

O Google adicionou cerca de 31 novos emojis estáticos em sua fonte Noto, segundo indica um post feito no blog para desenvolvedores nesta última terça-feira (13) - entre eles, o tão aguardado coração rosa, uma carinha tremendo e um sinal de Wi-Fi. A novidade traz emojis atualizados conforme as especificações do Unicode 15.0, disponibilizadas também na terça-feira. Porém, por enquanto, o uso deles está restrito à web, com download disponível nos formatos GIF , WEBP e Lottie - animação de código aberto que gera arquivos que podem ser redimensionados sem perda de qualidade. De acordo com a publicação do Google, esses novos emojis devem chegar aos celulares em 2023.

As 31 figuras estáticas recém-adicionadas no Unicode 15.0, e já incorporadas pelo Google, abrangem 20 figuras completamente novas. As restantes são variações de emojis, como diferentes tonalidades de pele no símbolo de mão empurrando e as cores do coração.

Ainda, foram adicionados também 180 emojis animados - que, por sua vez, não incluem esses 31 novos desenhos. Na página de download das animações, a gigante explica: "Com quase 4 mil emojis, estamos vivendo um dia de cada vez. Você pode esperar que mais sejam adicionados no futuro".

Dito isso, vale lembrar que a Noto Color Emoji, fonte que reúne os emoticons de padrão estático do Google, atualmente possui 3.664 figuras. A empresa também conta com milhares de emojis em versão monocromática, originalmente lançada em abril deste ano, como uma espécie de "volta aos tempos antigos".

Outra novidade do Google é a adoção do padrão COLRv1, que permite alterar as cores dos emojis. Os usuários podem embaralhar os tons de um caractere e criar sua própria versão da figura, como no exemplo abaixo. Por enquanto, o suporte para o COLRv1 está disponível apenas no Chrome e no Microsoft Edge, mas o Firefox deve receber o recurso em breve.

Vale ressaltar que as personalizações que usam o padrão COLRv1 ainda não podem ser usadas em mensageiros, como WhatsApp e Telegram. No entanto, o Google está buscando expandir as possibilidades de customização dos emojis nesses apps.

Para oferecer uma possibilidade de personalização nesses aplicativos, a fabricante atualizou o recurso "Emoji Kitchen", do Gboard, com um recurso que permite mudar as cores dos emojis através dos corações coloridos. Para isso, bastaria inserir o emoji desejado seguido do coração com a cor de sua preferência. Uma rosa e um coração amarelo, por exemplo, gerariam uma rosa amarela.

Não há confirmação de lançamento dessas carinhas em celulares com sistema Android, mas, segundo indica o Google em seu blog post, é possível que fiquem disponíveis para o público em 2023. O TechTudo entrou em contato com a empresa para confirmar a data, mas, até fechamento da matéria, ainda não havia recebido respostas.

