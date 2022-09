Celulares do futuro vão detectar ronco e tosse; entenda a função

Os celulares do futuro vão avançar em recursos de saúde e bem-estar. Com uso de inteligência artificial, poderão até mesmo detectar ronco e tosse enquanto o usuário dorme. No que depender do Google, a tecnologia estará nas próximas gerações da ferramenta de “hora de dormir” do sistema Android 13. A descoberta se deu após especialistas do portal 9to5Google analisarem as linhas de código da versão 1.2 do APK. O recurso trabalharia em conjunto com o microfone para ouvir o ronco e tosse durante o sono do usuário.