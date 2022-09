Celulares Xiaomi ganham cópia de função exclusiva do iPhone 14 Pro

Não levou nem dez dias para que surgisse a cópia de uma função exclusiva do novo iPhone 14 Pro: as notificações interativas no notch em formato de pílula, que ganharam elogios nas primeiras impressões do TechTudo com o celular da Apple. Um programador conseguiu incluir o recurso nos celulares da Xiaomi depois de trabalhar num tema visual para MIUI, a interface utilizada pela gigante chinesa.