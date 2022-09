Century: Age of Ashes: veja gameplay e requisitos do jogo de dragões grátis

Century: Age of Ashes, game multiplayer online gratuito voltado para combates entre dragões, chegou nesta segunda-feira (26) ao PlayStation 5 (PS5) e ao PlayStation 4 (PS4), após um tempo disponível para Xbox Series X/S, Xbox One e PC (Steam e Epic Games Store). O título, desenvolvido e publicado pela Playwing, traz uma história de fantasia e guerra com as gigantes criaturas aladas em batalhas, atualmente com todo o conteúdo de sua primeira temporada. Century: Age of Ashes possui suporte a português do Brasil e há planos para versões para Android e iPhone (iOS) no futuro. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o game.