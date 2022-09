Chromecast com Google TV ou Apple TV 4K? Compare os media centers

O Chromecast com Google TV e a Apple TV 4K são dois dos media centers mais relevantes do mercado. Ambos combinam recursos avançados de som e imagem com plataformas robustas: o primeiro tem Google TV , herdeiro do sistema Android TV; e o segundo tem tvOS , exclusivo dos dispositivos da Apple . Os dois aparelhos suportam comandos de voz e podem servir de plataforma de controle para uma residência conectada. Além disso, ambos são capazes de reproduzir conteúdo em 4K e são compatíveis com Dolby Vision e Atmos, além de formatos HDR .

Nas linhas a seguir, comparamos os dois aparelhos em maiores detalhes, citando os recursos e preços de cada um. Ao fim, há uma ficha técnica com a qual qual você poderá decidir qual media center é o melhor para o seu perfil de uso.

2 de 6 Apple TV vem com controle remoto capaz de aceitar comandos por voz — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Apple TV vem com controle remoto capaz de aceitar comandos por voz — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Design

Há diferenças perceptíveis nos designs dos dois produtos, muito embora eles busquem atender basicamente às mesmas necessidades. Do lado do Google, o Chromecast é minimalista e tende a acabar oculto atrás da TV, pendurado na porta HDMI de sua preferência. Já o dispositivo da Apple, ainda que compacto, tem um formato mais convencional.

3 de 6 Chromecast com Google TV é minimalista e tende a acabar oculto atrás da TV, — Foto: Divulgação/Google Chromecast com Google TV é minimalista e tende a acabar oculto atrás da TV, — Foto: Divulgação/Google

A preferência por um estilo ou outro vai do gosto de cada um, mas há alguns aspectos a se considerar. Entre os mais importantes, é o fato de que a Apple TV tem como ponto positivo o espaço para uma conexão Ethernet inexistente no dispositivo rival.

Por outro lado, uma similaridade entre as duas propostas fica por conta do controle remoto. Nos dois casos, tanto dimensões como formatos são parecidos.

Especificações

4 de 6 Oferta de porta Gigabit Ethernet é uma vantagem do produto da Apple — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Oferta de porta Gigabit Ethernet é uma vantagem do produto da Apple — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

A Apple TV 4K tem entre os trunfos a oferta de tecnologia de semicondutores da Apple. O dispositivo roda com um processador A12 Bionic, lançado em 2018 com o iPhone XR, que é mais do que suficiente para encarar as tarefas típicas de um media center 4K.

O Chromecast, por outro lado, tem hardware menos badalado, mas igualmente suficiente para dar conta de vídeo em 4K: o processador é um Armlogic de quatro núcleos. Enquanto o acessório do Google vem com 8 GB de espaço para dados, a Apple TV vai mais longe e é encontrada em unidades com 32 ou 64 GB.

Além da resolução 4K, os dois dispositivos são compatíveis com formatos de vídeo HDR, HDR10+ e o Dolby Vision, além do formato Dolby Atmos para reprodução de áudio. Nenhum dos media centers, contudo, oferece decodificação de conteúdo H.265.

Na conectividade, os dois aparelhos oferecem saída HDMI, além de Wi-Fi (de sexta geração, no caso da Apple TV) e Bluetooth. Além de ter Wi-Fi mais rápido e avançado, o media center da Apple tem ainda conectividade Gigabit Ethernet, recurso essencial para garantir streaming estável de vídeo 4K, já que redes sem fio podem não oferecer a taxa de transferência necessária para curtir material em UHD sem oscilações e travadinhas.

Sistema

5 de 6 Chromecast também tem controle com suporte a comandos via voz — Foto: Divulgação/Google Chromecast também tem controle com suporte a comandos via voz — Foto: Divulgação/Google

No que diz respeito ao sistema operacional, há diferenças relevantes: o produto do Google aposta na Google TV, uma plataforma que substitui o Android TV e se destaca pela oferta de conteúdo por meio da mesma Play Store que você acessa no celular. Além de apps de streaming, o acesso à loja garante conteúdo como games e mesmo filmes e séries para alugar ou comprar direto do Google.

Do lado da Apple, as coisas são diferentes. A Apple TV apresenta o tvOS, um sistema operacional específico da maçã para a linha de media centers. A plataforma permite acessar a App Store, além de serviços da Apple, como o Apple Arcade para jogar games por meio de streaming.

Os dois sistemas operacionais oferecem suporte a comandos por voz, aproveitando as mesmas tecnologias de assistentes virtuais que Google e Apple já oferecem em suas plataformas para smartphones.

Funcionalidades e conteúdo

6 de 6 Apple TV permite usar o iPhone para calibrar cor e contraste — Foto: Divulgação/Apple Apple TV permite usar o iPhone para calibrar cor e contraste — Foto: Divulgação/Apple

Nos dois dispositivos há suporte aos serviços de streaming mais populares da atualidade, indo desde o YouTube a opções como Netflix, Globoplay, Prime Video, Apple TV+ etc. Além de serviços de vídeo, o consumidor encontra opções para locação ou compra de conteúdo digital, além de serviços de streaming de áudio para curtir música ou podcasts.

Outra similaridade entre os dois aparelhos é a possibilidade de controlar casas conectadas por voz, centralizando o gerenciamento de dispositivos conectados na residência.

Com conectividade Bluetooth, os dois media centers oferecem controle remoto com capacidade de reconhecer voz. Além disso, também possibilitam a conexão de periféricos sem fio, como fones de ouvido e também controles para curtir games disponíveis nos serviços de streaming.

Um recurso interessante e que é exclusivo do produto da Apple permite que o usuário faça ajustes de cor usando a tela de um smartphone. A ideia é usar o sensor de luz do celular para encontrar o equilíbrio ideal de cor e contraste para cada ambiente, melhorando assim a qualidade de imagem gerada pela Apple TV.

Preço e disponibilidade

Não é difícil encontrar os dois produtos no mercado brasileiro atualmente. Entre eles, é o Chromecast quem leva vantagem no preço: é possível encontrar o media center do Google por R$ 389 atualmente.

Já a alternativa da Apple custa mais que o dobro disso. Nas nossas pesquisas, o modelo aparece por R$ 1.612 na Amazon.

Ficha técnica de Chromecast com Google TV e Apple TV 4K

Chromecast com Google TV vs Apple TV 4K Especificações Chromecast com Google TV Apple TV 4K Lançamento Setembro de 2020 Maio de 2021 Preço de lançamento a partir de US$ 49 a partir de R$ 2.399 Preço atual a partir de R$ 389 a partir de R$ 1.612 Resolução de imagem 4K (3840 x 2160 pixels) 4K (3840 x 2160 pixels) Processador Armlogic quad-core A12 Bionic Armazenamento 8 GB 32 ou 64 GB Memória RAM 2 GB não divulgado Sistema operacional Google TV tvOS Dimensões e peso 16,2 x 6,1 x 1,2 cm; 55 gramas 9,8 x 9,8 x 3,5 cm; 425 gramas Cores branco, azul ou rosa preto

Com informações de Apple e Google

