Claro sem sinal: clientes reclamam de problema em São Paulo

A Claro está sem sinal para clientes que tentam utilizar a rede de telefonia em São Paulo. De acordo com relatos no Twitter, tanto a internet móvel quanto o serviço de voz estão fora do ar, afetados por uma pane cujos motivos por ora não foram explicados. A empresa admite o problema por meio dos canais oficiais. Em resposta aos clientes, informou que uma equipe está tratando a falha na localidade “para regularizar a cobertura o quanto antes”. Confira nota da empresa ao fim do texto.