Como colocar e alterar as senhas do Chromecast

O Chromecast é o dispositivo do Google que permite exibir vídeos e conteúdos de aplicativos de streaming em TVs e monitores. Mas você sabia que pode limitar outras pessoas conectadas no mesmo Wi-Fi de mexer com a sua exibição? O Submarino explica a seguir.

Passo a passo para conectar o aparelho

Configurar o Chromecast em uma TV ou monitor costuma ser relativamente simples. Antes de mais nada, você precisa ter instalado ou baixar no seu celular o aplicativo Google Home, logado com a sua conta Google (Gmail, Youtube, etc.).

Conecte o Chromecast na porta HDMI da TV e ligue o outro cabo a uma tomada. Depois, pelo aplicativo, é só clicar no sinal de + para configurar um novo dispositivo, escolher a sua casa já logada e esperar para que o Chromecast seja encontrado. É preciso confirmar o código que vai aparecer nas telas da TV e do celular.

Em seguida, você vai escolher o ambiente onde o aparelhinho está instalado ou criar um nome para ele, e selecionar uma rede Wi-Fi para mantê-lo online. Se o seu celular não oferecer a senha salva, é só colocar a senha do Wi-Fi e pronto.

A partir do momento em que você configura o Chromecast e integra o media center ao Google Home, qualquer pessoa que esteja utilizando a mesma rede Wi-Fi vai poder controlá-lo.

Isso significa que amigos podem colocar vídeos e clipes em uma playlist no Youtube, durante um encontro na sua casa.

Mas significa também que seu vizinho, que pediu a senha do Wi-Fi emprestada no dia em que estava sem Internet, poderia transmitir qualquer vídeo ou conteúdo para o seu Chromecast e sua TV.

Como não é possível colocar uma senha de acesso ao Chromecast, você pode alterar a senha do seu Wi-Fi - o que deveria ser feito com alguma periodicidade por todos, para aumentar a segurança dos nossos dados; ou impedir que outras pessoas controlem o que é enviado ao Chromecast.

Para fazer isso, é só abrir o aplicativo Google Home, clicar no botão do menu, no canto superior, para expandir as opções, e escolher Dispositivos.

Clique nos três pontos ao lado do nome do seu Chromecast e escolha Configurações. Na seção Informações do Dispositivo, desmarque a opção "Permitir que outros controlem suas mídias transmitidas". E pronto.

Como mudar a senha do Wi-Fi no Chromecast

Depois de atualizar a senha do Wi-Fi no seu roteador, é preciso alterá-la também no Chromecast. A forma mais simples é fazer o dispositivo esquecer a rede Wi-Fi e configurá-la novamente.

Para isso, abra o app Google Home no seu celular, selecione sua casa e o dispositivo. Em seguida, clique na engrenagem no canto superior para acessar as Configurações e procure pelo campo Wi-Fi. Escolha Esquecer e confirme.

Depois disso, é preciso configurar novamente o Chromecast, como explicamos acima, até aparecer o código de confirmação na tela da TV e do seu celular.

Acessos de visitantes no Chromecast

Criando um acesso para visitantes no seu Chromecast, você permite que amigos transmitam conteúdos de seus próprios celulares, desde que estejam no mesmo ambiente do aparelhinho. E sem compartilhar sua senha do Wi-Fi.

Para isso, abra o app Google Home no celular principal vinculado à conta Google do Chromecast. Toque e mantenha pressionado o bloco do dispositivo. No canto superior direito, clique em Configurações, Reconhecimento e Compartilhamento, Em Modo Visitante, é só deixar ativado.

Seus visitantes devem abrir as Conexões do Dispositivo, no app do Google em seus celulares, depois escolher Opções e Modo Visitante. Ao tocar em OK, o sistema vai verificar as informações da rede e procurar dispositivos por perto para os quais ele pode transmitir.

Em seguida, é só abrir em aplicativo compatível com o Chromecast, abrir o conteúdo e clicar no ícone de transmitir, que se parece com uma tela com ondinhas no canto inferior esquerdo. O PIN de autorização deve aparecer no celular principal, para que o anfitrião siga no controle principal do Chromecast.

Para pesquisar as opções de Chromecast e outros dispositivos para sua TV, visite o site ou baixe o app Submarino.