Como fazer a instalação do ar-condicionado smart

Se você está pesquisando um ar-condicionado smart para sua casa, é preciso ter atenção ao modelo, à potência recomendada para o ambiente e às necessidades de infraestrutura para a instalação. Já a configuração dos recursos inteligentes costuma ser a parte mais fácil do processo. O Shoptime tem algumas dicas para você acertar na instalação do seu ar.

Primeiramente, você precisa verificar a estrutura existente para a instalação do ar-condicionado na sua casa ou apartamento, ou se preparar para uma pequena obra.

Como estamos falando de aparelhos inteligentes, praticamente todos os modelos disponíveis no mercado são do formato split, que têm partes divididas entre a evaporadora, instalada na parte interna da casa e responsável por lançar o ar refrigerado no ambiente, e a condensadora, que fica na parte externa ou na varanda, e realiza de verdade o processo de refrigeração.

Com a instalação correta, as duas partes podem ficar bem distantes uma da outra. E justamente por isso, esse ar-condicionado costuma ser mais silencioso na percepção de quem está dentro de casa.

O que é preciso para instalar o ar-condicionado split?

Para fazer a instalação do ar-condicionado split, é preciso ter preparados:

- os pontos de alimentação elétrica para a condensadora e para a evaporadora, de acordo com a especificação do equipamento, além da adequação da rede elétrica para suportar o ar-condicionado

- a infraestrutura de tubulação da rede frigorígena e cabo de comando, ligando a unidade externa com a interna, que pode ser deixada pronta na parede, por cima do forro ou até por dentro de uma marcenaria

- e a instalação do dreno para o descarte da água condensada na evaporadora

Além disso, quem mora em prédio precisa se certificar do local permitido para instalar a condensadora, muitas vezes, na varanda ou em alguma parede externa que não seja a fachada principal do edifício.

Apartamentos mais novos costumam ser entregues com alguma infraestrutura preparada para instalação de ar-condicionado em pontos pré-definidos. A construtora ou a administradora do prédio costuma ter essas informações.

É preciso respeitar as distâncias entre as unidades interna e externa de, no mínimo, 1 metro e, no máximo, 15 metros de tubulação entre elas, além do máximo de 5 metros de desnível, em média.

Quais as recomendações para a condensadora do ar-condicionado?

A unidade externa do ar-condicionado split precisa ser instalada em um local bem ventilado, porém, protegido de possíveis chuvas fortes e ventos intensos. O ideal é que a máquina também fique protegida de sol direto durante todo o dia. O local não pode ser próximo de pontos com gás inflamável, fontes de calor ou exaustores.

É preciso respeitar o desnível máximo que o equipamento permite, seja acima ou abaixo da unidade interna.

Em varandas fechadas com vidro, uma boa ideia para deixar a condensadora é construir uma espécie de caixa fechada de marcenaria ou vidro, também chamada de clausura, deixando-a protegida, sem retorno do ar quente para o ambiente interno e com ventilação contínua para o exterior do edifício.

Como configurar o ar-condicionado smart

Com a infraestrutura preparada, você pode chamar um técnico ou empresa autorizada para instalar o seu ar-condicionado smart.

A unidade interna deve ser posicionada nas paredes com maior distância entre si, para uma distribuição de ar mais eficiente. É importante evitar fluxos cruzados ou obstrução da circulação do ar refrigerado, como móveis, cortinas e divisórias.

Depois do ar-condicionado instalado, a configuração dos recursos inteligentes costuma ser intuitiva. O manual dos equipamentos deve trazer um passo a passo fácil de seguir.

De forma geral, é preciso garantir que o equipamento esteja conectado a uma fonte de Wi-Fi estável, que pode ser o seu roteador central, um rebatedor de sinal de Internet ou um ponto da sua rede mesh.

O manual deve trazer um link ou QR-Code para você baixar o aplicativo do fabricante. Com o app instalado no seu celular ou tablet, é preciso criar uma conta ou fazer login no ecossistema smart da marca. Depois disso, pelo próprio app, você deve conseguir identificar o ar-condicionado instalado na sua casa, conectado ao mesmo Wi-Fi que o seu dispositivo.

A partir daí, você tem o monitoramento, a programação e os comandos do ar-condicionado na tela do seu celular ou pelo controle remoto do aparelho.

Muitos equipamentos smart ainda permitem a integração com assistentes de voz, processo que também costuma ser fácil de fazer. Depois de realizar a configuração no app da marca, abra o aplicativo do assistente que você utiliza e procure por novos dispositivos na mesma rede. Pode ser necessário fazer o download de uma skill no app do assistente, para abrir mais possibilidades de comando pela inteligência virtual.

Se tiver qualquer dúvida, não deixe de consultar o manual de instruções e o site da fabricante, ou fazer contato com o atendimento ao cliente da marca do seu ar-condicionado.

Diversas marcas já contam com aparelhos de ar-condicionado smart no mercado nacional. É interessante conhecer os recursos e os diferenciais dos produtos, além de confirmar a potência e as necessidades de instalação, antes de escolher o seu equipamento. Leia mais aqui.