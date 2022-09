Como usar o Xbox Series S em um setup gamer

Você sabia que pode usar um Xbox Series S para montar um setup gamer bastante funcional, com alto desempenho e custo relativamente baixo? Com seu design clean e compacto, o videogame da Microsoft pode substituir um PC gamer, acompanhando um bom monitor, teclado e mouse, e servir para bem mais do que seus games preferidos. O Submarino explica a seguir.

Prestes a completar dois anos, o Xbox Series S é o "irmão menor" do console topo de linha da Microsoft, o Xbox Series X. Ambos possuem uma construção bem parecida com um PC gamer, inclusive, permitindo usar mouse e teclado em diversos jogos e outras atividades.

Com preço mais baixo, o Series S possui poder de processamento e armazenamento menores, porém, sem prejudicar a experiência dos jogos da nova geração, com inicialização e respostas super-rápidas e gráficos impressionantes com efeitos de Ray-Tracing (sombras, luzes e reflexos mais realistas).

O Xbox Series S conta com SSD de 512 GB de armazenamento, 4 teraflops de potência no processamento, resolução nativa de 1440p para jogos (o equivalente ao chamado 2K ou Quad HD) em até 120 frames por segundo (FPS), com upscaling para 4K via software, e exibição de filmes e séries em resolução Ultra HD 4K, quando disponível nos serviços de streaming.

É importante lembrar que o Xbox Series S não possui leitor de mídia física, então, você não vai conseguir aproveitar sua biblioteca de games de Xbox 360 e Xbox One em disco, nem assistir a filmes e séries da sua coleção de Blu-rays.

O console tem 27,5 x 15,1 x 6,5 cm e, por seu tamanho compacto, pode ser adaptado perfeitamente a mesas e escrivaninhas. Ele pode ser posicionado na vertical ou na horizontal, sem prejudicar as saídas de ar do hardware.

Como montar seu setup gamer com o Xbox Series S

O Xbox Series S conta com uma entrada USB-A na parte da frente e duas portas USB-A, uma porta Ethernet para cabo de rede e a saída HDMI na parte de trás.

Para o seu setup gamer, você pode conectá-lo a um bom monitor de resolução Full HD, 2K ou 4K, com taxa de atualização de mais de 100 quadros por segundo e tempo de resposta reduzido, a depender do investimento que você deseja fazer. Não faltam opções de monitores gamers no mercado.

Para jogar na mesa, com teclado e mouse ou mesmo um pouco afastado com controle nas mãos, um bom monitor Full HD ou Quad HD será mais do que suficiente, em termos de qualidade visual. Como ficamos mais próximos do monitor do que da TV da sala, uma resolução menor do que o 4K não vai atrapalhar em nada o seu desempenho.

Falando do tamanho do monitor, essa é uma questão relacionada à imersão e também ao espaço disponível na sua estação gamer e ao valor que pretende investir. Os monitores ultrawide, muito populares entre os gamers, possuem mais espaço de tela, porém não são todos os jogos que o Xbox Series S conseguirá adaptar ao display mais comprido.

Falando de teclado e mouse, suas escolhas precisam ser de periféricos com cabo, para aproveitar as portas USB-A da traseira do videogame.

O mais recomendável é investir em um mouse com alta resolução, ajuste de DPI (a sensibilidade do movimento e do clique) e com design ergonômico, para não provocar dores na mão. Botões programáveis podem ser um extra interessante.

Não deixe de comprar também um mousepad de qualidade, com tamanho maior do que o normalmente utilizado para trabalho, que vai possibilitar a movimentação mais fluida do mouse.

Sobre teclado, o tipo preferido dos gamers são os modelos mecânicos, que são mais modernos e duráveis, além de terem switches em cada tecla, garantindo mais precisão e resposta para jogos competitivos. Os teclados de membrana, apesar de mais confortáveis para quem trabalha com texto, podem ter sua durabilidade reduzida pelos games mais intensos.

E enquanto você não adquire o SSD de expansão especial de Xbox, que conta com uma entrada especial na parte de trás do videogame, pode investir em um HD externo de alta velocidade, ao menos, para armazenar seus jogos.

Mouse e teclado funcionam bem no Xbox Series S?

Existem produtos oficiais da Microsoft e com a marca Xbox que foram projetados especialmente para operar com os videogames. Mas isso não significa que outros acessórios não vão funcionar, muito pelo contrário.

Ao mesmo tempo, não são todos os jogos que suportam o uso de periféricos, ao invés do controle. Essa lista é atualizada constantemente e inclui títulos de diversos gêneros, de games competitivos de tiro e battle royale a RPGs e jogos single-player de aventura.

Mas por que usar mouse e teclado, se o Xbox Series S já vem com um controle?

A resposta está no hábito dos jogadores de PC, mas, principalmente, no ganho de agilidade e precisão em títulos competitivos online, como Fortnite, PUBG, APEX Legends, Call of Duty Warzone, entre muitos outros.

Nesses jogos, a diferença mínima de tempo entre o movimento do manche do controle ou o deslizar do mouse para posicionar a mira em um oponente vai significar ser abatido ou chegar à vitória daquela partida. E mesmo para títulos de um jogador, mais focados na história, há quem prefira usar mouse e teclado.

O próprio Xbox Series S identifica a presença de mouse e teclado conectados. Para alguns jogos, entretanto, é preciso ter o controle em mãos para iniciar e, só depois, mudar o modo de jogo para teclado e mouse.

Alguns títulos permitem alternar entre controle e periféricos durante uma partida ou missão, enquanto outros games exigem que o controle esteja desligado para mouse e teclado funcionarem perfeitamente. É o caso de Call of Duty Warzone, por exemplo.

E além dos games, o Xbox Series S pode ser usado como computador de mesa com desempenho satisfatório, por exemplo, para acessar e-mail, fazer pesquisas, usar redes sociais, criar arquivos do OneDrive ou Google Drive, tudo via navegador Edge. Para quem utiliza o computador apenas para texto e planilhas leves, funciona sem problemas.

Além disso, você tem disponíveis os aplicativos de serviços de vídeo e streaming, como YouTube, Twitch, Netflix, GloboPlay, Disney+, Spotify, entre muitos outros.

