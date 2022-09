‘Compre um iPhone para sua mãe’, diz CEO da Apple após ouvir queixa

O CEO da Apple , Tim Cook, não tem interesse em implementar a tecnologia de mensagens por RCS no iPhone . O recurso, que poderia integrar melhor os sistemas de mensagens do iOS e do Android , seria uma solução para acabar com as polêmicas bolhas verdes que distinguem usuários da maçã dos adeptos de marcas como Samsung e Xiaomi , por exemplo. A adoção foi descartada durante uma entrevista a uma jornalista na noite de quarta-feira (07), após o evento de lançamento do iPhone 14 . Após a repórter se queixar de que a mãe não consegue ver os vídeos enviados por ela, Tim Cook sugeriu que ela comprasse um iPhone.

A ausência de integração entre a plataforma de mensagens do iPhone, o iMessage, com a de fabricantes do universo Android é motivo de críticas à Apple, em especial nos Estados Unidos. No começo do ano, o Google acusou a Apple de praticar bullying tecnológico. Usuários do iOS contam com ferramentas adicionais e são identificados por cor diferente dentro do app, o que poderia gerar pressão social em quem utiliza Android.

O que disse Tim Cook?

A jornalista LiQuan Hunt, da Vox Media, perguntou ao CEO Tim Cook sobre a falta de integração do iMessage com o padrão RCS. “Eu não vejo nossos usuários pedindo que coloquemos esforço nisso agora”, justificou o CEO da companhia, ao informar que essa não é uma prioridade da empresa.

A repórter insistiu dizendo que a mãe dela, usuária de Android, não consegue ver os vídeos enviados pelo iMessage. “Compre um iPhone para sua mãe”, sugeriu Cook. O CEO da Apple ainda disse à jornalista que “adoraria convertê-la” para o mundo iPhone.

A polêmica por trás das mensagens do iPhone

A discussão na internet começou após um artigo do Wall Street Journal que noticiar a predominância do uso de iPhones entre jovens. O conteúdo veiculado pelo jornal destacou a soberania dos telefones da Apple, que detém cerca de metade do mercado nos Estados Unidos. De acordo com o artigo, adolescentes que não possuem o celular da maçã poderiam se sentir inferiorizados.

Para os usuários do sistema do Google, além das mensagens aparecerem na cor verde, elas também só podem ser enviadas via SMS. Essa é uma das principais queixas dos usuários Android nos Estados Unidos: a impossibilidade de não poder enviar conteúdo por meio de dados móveis.

No entanto, isso não chega a ser uma questão em países como o Brasil, já que por aqui as pessoas concentram a comunicação rápida através do WhatsApp. Desta forma, independentemente do sistema operacional utilizado, o acesso às funções se mantém o mesmo.

Com informações de The Verge

