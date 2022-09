Conheça a função Always On Display, que chega só agora ao iPhone

O iPhone 14 ganhou o desejado recurso de Always On Display (AOD) nas versões Pro e Pro Max . A novidade dos celulares da Apple já existe há tempos no universo de smartphones Android , permitindo que a tela do aparelho esteja sempre ativa – ou seja, mostrando informações sem que o usuário precise tocá-la Para quem não quer que tudo fique à mostra, é possível configurar o recurso para exibir apenas o essencial, como data, hora, clima, calendário, widgets e papel de parede. Além da maçã, marcas como Samsung e LG são conhecidas por utilizarem o recurso.

A chegada do AOD era esperada desde maio, quando rumores começaram a surgir indicando que o recurso estaria presente na atualização do iOS 16. Segundo a Apple, a exibição do Always On Display está ativada por padrão no iPhone 14 Pro e no iPhone 14 Pro Max. Apesar de ainda não estarem à venda no Brasil, os modelos são listados no site oficial por preços que partem de R$ 9.499 e R$ 10.499, respectivamente. Eles são considerados os telefones mais caros da Apple até então.

2 de 3 Tela de desbloqueio fica mais escura quando AOD está ativo — Foto: Reprodução/Apple Tela de desbloqueio fica mais escura quando AOD está ativo — Foto: Reprodução/Apple

Como funciona o Always On Display

Para manter o display das versões mais robustas do iPhone 14 sempre funcionando, o telefone opera com uma taxa de atualização mínima, de aproximadamente 1 Hz. Segundo a Apple, o modo de baixo consumo de energia foi aprimorado, permitindo o uso de uma tecnologia que escurece toda a tela de bloqueio assim que o usuário bloqueia o dispositivo ou o deixa ocioso.

Segundo a Apple, a tela sempre ativa também usa vários coprocessadores no chip A16 Bionic – presente apenas nos modelos de iPhone 14 Pro e Pro Max – para atualizar a tela usando pouquíssima energia.

Saiba tudo sobre o iPhone 14

Apesar disso, os celulares continuam respondendo rapidamente aos comandos do usuário, seja reagindo ao toque na tela, seja pelo acionamento do botão lateral ou apenas olhando para o iPhone.

Existem algumas situações em que o AOD para de funcionar espontaneamente. De acordo com a fabricante, a tela do celular ficará completamente preta quando o iPhone estiver virado para baixo, dentro do bolso ou de alguma bolsa, com o foco de sono ou com modo de baixo consumo de energia. Também será desativado quando o celular detectar que o usuário se afastou dele com um Apple Watch emparelhado.

3 de 3 Ajustes do Always On Display no iPhone 14 Pro — Foto: Reprodução/Apple Ajustes do Always On Display no iPhone 14 Pro — Foto: Reprodução/Apple

Ativação e bateria

Para ativar ou desativar o AOD no iPhone 14 Pro e Pro Max basta ir em Ajustes, em seguida Tela e Brilho e clicar no botão ao lado do Always On. A Apple não especifica quanto a ativação do recurso consome da bateria do celular, mas avisa que recurso ligado faz com o tempo de reprodução de áudio diminua.

Apesar disso, no passado, agentes da indústria estimaram que o Always On Display aumenta o gasto de energia do smartphone em apenas 1%.

Os novos modelos do iPhone 14 ainda não desembarcaram no Brasil e seguem sem previsão de início de vendas. A Apple enfrenta uma decisão judicial que proibiu a comercialização de modelos posteriores ao iPhone 12 em território brasileiro. Por enquanto, apenas os preços foram divulgados, com a versão tradicional custando a partir de R$ 7.499.