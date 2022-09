CPU Ryzen 7 5800X vale a pena? Conheça o processador da AMD

O Ryzen 7 5800X é um processador da arquitetura Zen 3 da AMD que conta com oito núcleos e performance de ponta, indicado para usuários exigentes e gamers. Lançado em 2020, o octa-core aceita overclock e pode chegar a 4,7 GHz por meio de turbo, rendendo cerca de 19% mais do que um Ryzen 7 3000 . Encontrado no Brasil com facilidade, o processador da AMD tem preços que hoje partem de R$ 2.345 , o que coloca a unidade em uma parcela mais elevada do mercado — disputando espaço com modelos de Core i7 e i9 da Intel das últimas gerações.

A seguir, o TechTudo explica a ficha técnica do Ryzen em detalhes. Confira mais informações sobre a CPU e veja se vale a pena comprá-la.

1 de 4 Ryzen tem oito núcleos e aceita overclock — Foto: Divulgação/AMD Ryzen tem oito núcleos e aceita overclock — Foto: Divulgação/AMD

Especificações do Ryzen 7 5800X

Lançado em 2020, o Ryzen 7 5800X é um dos principais processadores do portfólio da marca no momento. Com oito núcleos de processamento e 16 threads, o 5800X oferece ainda memória cache de 32 MB em L3, além de compatibilidade com a plataforma AM4.

A unidade da AMD pode chegar a 4,7 GHz por meio de turbo. Já a velocidade base do processador é de 3,8 GHz. Como é comum entre os Ryzens, o modelo também permite a realização de overclock para melhorar esses índices.

Desempenho do chip AMD

2 de 4 Ryzen se compara positivamente a rivais diretos da Intel — Foto: Reprodução/PassMark Ryzen se compara positivamente a rivais diretos da Intel — Foto: Reprodução/PassMark

O Ryzen 7 5800X está entre os top de linha da AMD e oferece performance competitiva para consumidores mais exigentes. De acordo com os números do CPU Benchmark da PassMark, o Ryzen tem pontuação de 28.159 pontos, média que fica acima de alguns dos seus rivais diretos no mercado, como o i7 11700K (que atinge 24.682) e o i9 11900K (25.500).

Em linhas gerais, como outros processadores Ryzen, o 5800X se sobressai no processamento paralelo, em que aplicações acessam vários núcleos e threads simultaneamente para agilizar o processamento de tarefas mais complexas. Exemplos de aplicações com esse comportamento são apps de edição de imagem e vídeo, além de games.

Consumo do Ryzen 7 5800X

A AMD calcula que o Ryzen 7 5800X precisa dissipar um total de 105 W de energia quando submetido ao máximo de suas capacidades. Vendido sem cooler na caixa, a CPU da AMD é compatível com os ventiladores Wraith da marca, além de linhas compatíveis com AM4 de vários fabricantes.

Placa-mãe

3 de 4 Processador da AMD é compatível com placas AM4 — Foto: Divulgação/Asus Processador da AMD é compatível com placas AM4 — Foto: Divulgação/Asus

Assim como todo Ryzen lançado até aqui, o 5800X encaixa em soquetes AM4. Como essa plataforma está disponível há anos no mercado, encontrar placas do tipo é algo bem simples. No entanto, é preciso ficar atento às limitações de modelos mais antigos que podem ter alguma incompatibilidade com os Ryzen mais atuais.

Como há grande variedade nos dispositivos, os preços também oscilam bastante. Atualmente, placas mais em conta ficam na faixa de R$ 550, enquanto modelos mais sofisticados passam facilmente da marca de R$ 1.500.

Recursos

4 de 4 Ryzen 7 5800X fica devendo nos gráficos: processador não tem GPU integrada — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 7 5800X fica devendo nos gráficos: processador não tem GPU integrada — Foto: Divulgação/AMD

Como quase todo processador Ryzen, o 5800X permite que o usuário realize overclock — e quem regula o suporte à prática na plataforma da AMD é o tipo de placa-mãe. Além de poder interferir no regime de funcionamento do chip para extrair mais performance, o processador da AMD tem acesso a tecnologias da marca, como o StoreMl, para acelerar o acesso e gravação de dados em SSDs.

Um detalhe importante é que o processador não tem uma placa de vídeo integrada. Por conta disso, o usuário é obrigado a fornecer uma placa gráfica dedicada externa no PC para poder usar a CPU.

Preço do AMD Ryzen 7 5800X

No momento, o Ryzen 7 5800X se encontra disponível no mercado brasileiro a preços que partem de R$ 2.345. Esse valor é sensivelmente mais alto do que o preço do Ryzen 7 5700, unidade que fica um degrau abaixo no portfólio atual da AMD.

Ficha técnica do AMD Ryzen 7 5800X:

Velocidade: 3,8 a 4,7 GHz

Quantidade de núcleos/threads: 8/16

Memória cache: 32 MB em L3

Gráficos integrados: sem placa de vídeo integrada

TDP: 105 W

Arquitetura: Zen 3 de 5 nm

Memória: dois canais de DDR4 a até 3.200 MHz

Suporte PCI: PCIe 4.0

Overclock: sim

Soquete: AM4

Preço de atual: a partir de R$ 2.345

Data de lançamento: novembro de 2020

Com informações de AMD e CPUBenchmark

