Crisis Core Final Fantasy 7: veja data de lançamento e gameplay do jogo

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion é a remasterização do clássico RPG de ação da Square Enix, lançado originalmente para PSP em 2007. Com lançamento previsto para 13 de dezembro, essa versão traz a experiência original com visuais em alta definição, incluindo novos modelos tridimensionais, dublagem completa e arranjos musicais inéditos. No game, os jogadores assumem controle da Zack Fair, um personagem muito querido pelos fãs e importante para os desdobramentos do universo do Final Fantasy 7 original, do PSOne.