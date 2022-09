CS:GO: ingressos do IEM Rio Major 2022 serão vendidos para todas as fases

A ESL informou que vai liberar a venda de mais ingressos para o IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , porque todas as fases da competição contarão com torcedores pela primeira vez na história. O streamer Alexandre "Gaules" Borba também revelou a novidade em live realizada em seu canal da Twitch na manhã desta terça-feira (13) e ainda anunciou que o Major contará com uma fan fest comandada por ele próprio. A mudança foi realizada devido à enorme demanda de ingressos e até pedidos para enviar o Major a um local com maior capacidade .

A nova venda de ingressos acontece no site oficial da ESL já nesta quarta-feira (14) a partir das 15h, no horário oficial de Brasília. Já os ingressos para a fan fest, que será realizada durante o Champions Stage, poderão ser comprados na quinta-feira (15) no mesmo horário. O valor dos ingressos varia de R$ 29 a R$ 99. Lembrando que o IEM Rio Major 2022 vai acontecer do dia 31 de outubro ao dia 13 de novembro no Riocentro (Challengers e Legends Stage) e na Jeunesse Arena (Champions Stage).

1 de 3 Palco no IEM Rio Major 2022 na Jeunesse Arena mudou para atender mais torcedores — Foto: Divulgação/ESL Palco no IEM Rio Major 2022 na Jeunesse Arena mudou para atender mais torcedores — Foto: Divulgação/ESL

A venda original de ingressos para o IEM Rio Major 2022 ocorreu no mês de maio, mas eles foram esgotados rapidamente, deixando muitos torcedores frustrados. A ESL ouviu as reclamações e fez mudanças para que mais pessoas pudessem assistir ao evento. Primeiro, a empresa optou por levar audiência para o Challengers Stage, do dia 31 de outubro ao dia 3 de novembro, e para o Legends Stage, do dia 5 ao dia 8 de novembro. Essas fases já aconteceriam no centro de convenções Riocentro, mas não teria a presença do público no local.

Vale ressaltar que essa será a primeira vez na história dos Majors de CS:GO que o Challengers e o Legends Stage terão plateia. Lembrando que esse formato com três fases no mundial do FPS existe desde a DreamHack Open Cluj-Napoca 2015. Os jogos sempre foram disputados presencialmente, mas a plateia só entrava em cena nos playoffs, o Champions Stage.

2 de 3 IEM Rio Major 2022 terá plateia em suas duas primeiras fases — Foto: Divulgação/ESL IEM Rio Major 2022 terá plateia em suas duas primeiras fases — Foto: Divulgação/ESL

Em relação aos playoffs, a ESL optou por mudanças no palco principal planejado para a Jeuneese Arena. Com o objetivo de aumentar a audiência no local, o palco terá o layout em 360° e será montado bem ao centro de toda a torcida. Essa pequena decisão quase dobrou o número de ingressos anterior, segundo a própria ESL, mas a empresa ainda não informou quantos ingressos a mais estarão disponíveis nessa nova rodada de vendas.

Por fim, o Major no Brasil contará com uma fan fest liderada por Gaules. No lado de fora da Jeunesse Arena, milhares de fãs poderão se reunir na rua para acompanhar o torneio por um enorme telão que será instalado no local. A festa contará com uma grande variedade de comidas e bebidas, além de comentários dos jogos feitos pelo próprio Gaules.

3 de 3 Gaules comandará a fan fest durante os playoffs do Major — Foto: Divulgação/ESL Gaules comandará a fan fest durante os playoffs do Major — Foto: Divulgação/ESL

O IEM Major 2022 é um evento bastante aguardado pelos fãs brasileiros principalmente após o cancelamento do Rio Major 2020 devido à pandemia. As equipes participantes só serão definidas após a finalização dos torneios RMR das Americas, Europa, Ásia e Oceania, previstos para serem disputados no mês de outubro. FURIA Esports, Imperial Esports, paiN Gaming, MIBR, 00 Nation, O Plano, Team oNe e Arctic eSports são os times brasileiros que ainda estão na disputa por uma vaga no mundial.