CS:GO: veja jogos de Imperial e paiN na ESL Challenger Melbourne 2022

👉 Como posso deixar meu computador melhor para jogar CS:GO? Veja no Fórum do TechTudo

A competição marca o retorno da Imperial Esports após a pausa entre a primeira e a segunda metade do ano de eventos de CS:GO. Além disso, destaca-se a estreia do jogador Marcelo “chelo” Cespedes, ex-MIBR contratado para jogar no lugar de Lincoln “fnx” Lau, que passou a ser treinador e criador de conteúdo da organização.

Enquanto isso, a paiN já jogou recentemente pela classificatória sul-americana do RMR das Américas. Com as contratações de Romeu "zevy" Rocco e Felipe "skullz" Medeiros, os tradicionais se classificaram sem grandes dificuldades e chegam na Austrália entre os favoritos ao título. Além da dupla brasileira, a ESL Challenger Melbourne 2022 terá a presença de Evil Geniuses, OG, Grayhound, Entropiq, VERTEX ESC e Wings Up Gaming. As oito equipes foram divididas em dois grupos com quatro integrantes cada.

ESL Challenger Melbourne 2022 – Grupos Grupo A Grupo B OG Imperial Esports Entropiq paiN Gaming Evil Geniuses Grayhound Wings Up Gaming VERTEX ESC

Ao final da primeira fase, as duas melhores equipes de cada grupo avançarão para os playoffs. A fase decisiva colocará as sobreviventes em uma chave de eliminação simples. Os duelos nas semifinais e na grande final também serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). Veja, na tabela abaixo, como ficou a divisão da premiação do torneio:

ESL Challenger Melbourne 2022 – Premiação Colocação Premiação Vaga 1° US$ 50 mil (R$ 250 mil) ESL Pro League Conference Season 17 2° US$ 20 mil (R$ 100 mil) - 3°–4° US$ 10 mil (R$ 50 mil) - 5°–6° US$ 3 mil (R$ 15 mil) - 7°–8° US$ 2 mil (R$ 10 mil) -

Como a competição ocorre na Austrália, os horários podem não ser tão agradáveis para o público brasileiro. Confira, a seguir, o calendário completo da competição, com as informações no horário oficial de Brasília, desde a fase de grupos até os playoffs:

Quinta-feira (1)

21h30 – OG x Wings Up Gaming (Grupo A)

23h10 – Entropiq x Evil Geniuses (Grupo A)

Sexta-feira (2)

00h50 – Imperial Esports x VERTEX ESC (Grupo B)

x VERTEX ESC (Grupo B) 02h30 – paiN Gaming x Grayhound (Grupo B)

x Grayhound (Grupo B) 04h10 – Confronto dos Vencedores (Grupo A)

05h50 – Confronto dos Vencedores (Grupo B)

07h30 – Confronto de Eliminação (Grupo A)

22h00 – Confronto de Eliminação (Grupo B)

Sábado (3)

01h30 – Confronto Decisivo (Grupo A)

05h – Confronto Decisivo (Grupo B)

20h – Semifinal 1

23h30 – Semifinal 2

Domingo (4)

03h – Grande Final