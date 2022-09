Cyberpunk 2077 chega a 20 milhões de unidades vendidas após anime e update

Cyberpunk 2077 atingiu a impressionante marca de 20 milhões de unidades após receber novidades em sua atualização 1.6 e inspirar uma animação de sucesso na Netflix , Cyberpunk: Mercenários (Edgerunners). O game ficou conhecido por seu lançamento conturbado, em dezembro de 2020, quando apresentava uma grande quantidade de bugs, principalmente em consoles da geração passada, como o PlayStation 4 ( PS4 ) e o Xbox One . Contudo, ao longo do tempo, o game se recuperou através das atualizações e recentemente uma nova expansão Phantom Liberty foi anunciada para o PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X /S e PC.

1 de 1 Cyberpunk 2077 recebeu em sua atualização 1.6 itens e referências da animação Cyberpunk: Mercenários — Foto: Reprodução/Steam Cyberpunk 2077 recebeu em sua atualização 1.6 itens e referências da animação Cyberpunk: Mercenários — Foto: Reprodução/Steam

Segundo a desenvolvedora CD Projekt Red, o game de ação e RPG em primeira pessoa tem apresentado picos de usuários em sua versão para PC na loja digital Steam e atualmente está atraindo mais de um milhão de jogadores diariamente. Cyberpunk 2077 também participou de recentes promoções, onde pode ser adquirido com descontos, o que ajudou a aumentar as suas vendas recentes. Em fevereiro de 2022, o game ainda ganhou versões para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/ S, com upgrade gratuito.

Já a animação Cyberpunk: Mercenários foi criada pelo estúdio Trigger, conhecido por projetos como Kill la Kill, Little Witch Academia e Promare, em parceria com a CD Projekt e publicado na Netflix em 13 de setembro. Ela conta uma história no mundo de Cyberpunk 2077 em 10 episódios, acompanhando os passos do jovem David Martinez pela cidade. A atualização 1.6 do game adicionou referências da animação à cidade e trouxe a jaqueta do protagonista para usar no personagem.

Quanto à DLC, poucas informações foram reveladas, além do fato de que ela promete trazer uma nova história e um novo distrito para explorar em Night City. O personagem Johnny Silverhand, que faz parte da campanha de Cyberpunk 2077, também teve seu retorno confirmado, mais uma vez interpretado pelo ator Keanu Reeves.

Cyberpunk 2077 era um dos games mais aguardados de 2020, com pré-vendas que atingiram 8 milhões de unidades e um total de 13 milhões de cópias vendidas em seu primeiro mês. No entanto, o estado do jogo em seu lançamento fez com que a produtora CD Projekt Red, e também as fabricantes Sony e Microsoft, emitissem reembolsos em suas lojas para usuários insatisfeitos. O título chegou até mesmo a ser removido da PlayStation Store por seis meses até receber consertos.