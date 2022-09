Cyberpunk 2077 terá nova expansão Phantom Liberty em 2023; veja detalhes

1 de 1 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty será uma expansão exclusiva dos consoles da nova geração e PC em 2023 — Foto: Reprodução/CD Projekt RED Cyberpunk 2077: Phantom Liberty será uma expansão exclusiva dos consoles da nova geração e PC em 2023 — Foto: Reprodução/CD Projekt RED

Poucos detalhes foram mostrados sobre a nova expansão, além de um pequeno trailer no qual foi possível ver um pouco do novo distrito e a protagonista V em sua versão feminina jurando lealdade aos Novos Estados Unidos da América. O ator Keanu Reeves, que interpreta o personagem Johnny Silverhand, também apareceu durante a transmissão para anunciar o retorno do roqueiro à história. A maior parte da apresentação, no entanto, foi dedicada à animação Cyberpunk Edgerunners que será lançada na Netflix em 13 de setembro e que será o tema da atualização 1.6 do game.

No update, usuários receberão itens baseados na animação, como a jaqueta do protagonista David Martinez, easter eggs da série espalhados pela cidade, novas armas e um Photo Mode. Será adicionado também o Wardrobe (guarda-roupa) que permitirá mudar seu visual sem modificar seus atributos.

A atualização adiciona ainda o minigame Roach Race, baseado em The Witcher ,nos fliperamas do jogo, e que também estará disponível para celulares Android e iPhone (iOS) no futuro. Para as próximas atualizações no PS5, Xbox Series X/S e PC, a produtora pretende reformular o sistema de polícia e combates entre veículos.