Deathloop, antes disponível para PS5 e PC, chega ao Xbox ainda em setembro

Deathloop , game de tiro anteriormente exclusivo de PlayStation 5 ( PS5 ) e PC, foi confirmado para o Xbox Series X / S com lançamento no próximo dia 20 de setembro. Além dos consoles de última geração, o game ficará disponível no Xbox Game Pass para assinantes. O anúncio foi realizado durante uma transmissão da Microsoft na feira Tokyo Game Show 2022 nesta quinta-feira (15).

A chegada do título à nova plataforma incluirá ainda uma atualização com novidades chamada Goldenloop, que também será lançada no PlayStation 5 (PS5) e PC. Além do Game Pass, Deathloop também será adicionado ao serviço de assinatura PS Plus Extra, da Sony.

1 de 2 Deathloop, anteriormente exclusivo do PS5 e PC chega em setembro ao Xbox Series X/S no Game Pass para Xbox e PC — Foto: Reprodução/Microsoft Store Deathloop, anteriormente exclusivo do PS5 e PC chega em setembro ao Xbox Series X/S no Game Pass para Xbox e PC — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Em Deathloop, jogadores controlam um assassino chamado Colt que se encontra em uma ilha paradisíaca presa em um looping de tempo. Para se libertar, ele precisará explorar toda a ilha, obter informações sobre o looping e identificar oito alvos que precisam ser eliminados em apenas um dia.

O game tem elementos rogue, como morrer várias vezes e reiniciar o game do mesmo ponto, porém as informações obtidas pelo jogador permitem que ele continue a progredir e até descobrir formas mais fáceis de eliminar seus alvos.

Durante as partidas, usuários podem também ser interrompidos pela assassina rival Julianna, que pode tanto ser controlada pelo computador quanto por outro jogador, caso a opção esteja ligada. Com o lançamento da nova versão, Deathloop terá crossplay entre todas as plataformas: PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Steam, Epic Games Store e Microsoft Store (Windows). O game também será cross-buy entre PC e Xbox Series X/S, então jogadores que já possuem o título no computador também poderão jogá-lo em seu videogame.

A atualização Goldenloop adiciona uma arma, um novo poder e um final mais elaborado para o jogo. A habilidade Fugue permitirá que Colt intoxique seus inimigos e os deixe temporariamente inofensivos, enquanto o rifle laser HALPS Prototype dispara um feixe de raio contínuo que pode ricochetear em câmeras de segurança e torretas. Um novo inimigo explosivo chamado Paint-Bomber também será adicionado, e tentará explodir Colt junto a ele.

2 de 2 A atualização Goldenloop de Deathloop traz o novo rifle a laser HALPS Prototype e mais — Foto: Reprodução/Microsoft Store A atualização Goldenloop de Deathloop traz o novo rifle a laser HALPS Prototype e mais — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Deathloop foi desenvolvido pela Arkane Studios, conhecido por outros games em primeira pessoa com grande nível de liberdade, como Dishonored e Prey. O estúdio é uma subsidiária da Bethesda Softworks, empresa que se tornou parte da Microsoft após a compra de sua empresa mãe Zenimax em março de 2021 por US$ 7,5 bilhões (em torno de R$ 38,8 bilhões). A Sony já possuía acordos anteriores com a Arkane Studios, que garantiram 1 ano de exclusividade para Deathloop. Vale lembrar que o game foi lançado para PS5 em 14 de setembro de 2021.