Debate presidencial da Globo gera memes nas Internet; veja os melhores

O debate entre os candidatos à Presidência da República, ocorrido nesta quinta-feira (29) na TV Globo, é o último do primeiro turno, que acontece no próximo domingo (2) em todo o Brasil. Usuários que assistiram ao encontro ao vivo agitaram as redes sociais com críticas, memes e muitas reações engraçadas às principais falas dos presidenciáveis e acontecimentos inusitados do debate. Termos como "Direito de Resposta", "Candidato Padre", “Kelson” e "Minta menos" chegaram a figurar nos Trending Topics do Twitter, seção do microblog que reúne os assuntos mais comentados.