Demon's Souls e Far Cry 6 estão mais baratos nesta semana; veja ofertas

Na plataforma Steam , referência em jogos para PC, o destaque é a estreia de Kena: Bridge of Spirits , que inclui um desconto de 25% no lançamento. Além disso, é possível aproveitar Final Fantasy X/X-2 HD Remaster e Octopath Traveler pela metade do preço. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira!

Em preparação ao lançamento de Call of Duty: Modern Warfare 2, o primeiro jogo da série de reboot, Call of Duty: Modern Warfare 2019, está por menos da metade do preço na loja da Sony. Além disso, os usuários podem aproveitar Cuphead, com sua expansão The Delicious Last Course, Sonic Origins e Monster Hunter World com preços mais convidativos. Veja os destaques da PS Store: