Dia da Independência do Brasil: Google celebra 7 de setembro com Doodle

O Dia da Independência do Brasil foi homenageado com Doodle comemorativo do Google nesta quarta-feira (7), data que marca os 200 anos da emancipação do país de Portugal, seu colonizador. A arte da página principal do buscador apresenta um globo estrelado, com referência aos Estados brasileiros na bandeira do país, e as letras em azul e verde. Ao meio, uma faixa exibe "200", em referência ao bicentenário comemorado em 2022.

1 de 2 Doodle celebra os 200 anos da Independência do Brasil nesta quarta-feira (7) — Foto: Reprodução/Google Doodle celebra os 200 anos da Independência do Brasil nesta quarta-feira (7) — Foto: Reprodução/Google

Ao clicar na imagem, o usuário é redirecionado para os resultados de buscas sobre o Dia da Independência do Brasil. As páginas internas do Google também mostram a faixa com o número 200 no canto superior direito.

A imagem da comemoração do Doodle de 2022 é muito semelhante à imagem de 2019. O que muda para este ano é a adição da faixa de 200 anos e o uso das cores. Na comemoração anterior, a arte do buscador exibia fontes em verde e amarelo, já este ano exibe tons de azul com pequenas linhas amarelas no meio.

2 de 2 Doodle para o Dia da Independência de 2019 — Foto: Reprodução/Google Doodle para o Dia da Independência de 2019 — Foto: Reprodução/Google

A Independência do Brasil

O dia 7 de setembro marca a independência do Brasil em relação à Portugal. Acredita-se que Dom Pedro I proclamou a idependência em 1822 com o grito de "Independência ou Morte" sob as margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. O acontecimento também ficou marcado no imaginário do país pela pintura de Pedro Américo. A partir daí, o Brasil rompeu o pacto colonial português. Atualmente, a data é um feriado nacional e é comemorada com desfiles em diversas cidades do país.

Veja, no vídeo a seguir, jogos escondidos no Google