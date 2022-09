Diablo 4 tem 40 minutos de gameplay vazados na internet; veja imagens

Diablo 4 é o mais novo jogo a ter vídeos de gameplay vazados, após o leak envolvendo GTA 6 . O material foi encontrado no site de arquivos Files.fm por um usuário de apelido iV1rus0, que os postou na rede social Reddit . São dois vídeos de gameplay: um com cinco minutos e outro com 38 minutos de duração, ambos mostrando uma versão ainda inacabada do jogo da Blizzard .

Em meio ao vazamento, a desenvolvedora anunciou um beta fechado da Fase Final de Jogo, que terá apenas jogadores selecionados pela mesma. Segundo a Blizzard, o convite chegará via Battle.net e estará relacionado ao tempo ativo nos games anteriores da franquia. Vale lembrar que o game já tem lançamento previsto para 2023 e vai chegar ao PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC pela Battle.net. Veja mais detalhes a seguir:

2 de 4 Vídeos vazados de Diablo 4 mostram mais de 40 minutos de gameplay com um Bárbaro no game — Foto: Divulgação/Activision Blizzard Vídeos vazados de Diablo 4 mostram mais de 40 minutos de gameplay com um Bárbaro no game — Foto: Divulgação/Activision Blizzard

👉 Como conseguir asas em Diablo 3? Veja no Fórum TechTudo

Os vídeos não possuem uma indicação do período em que foram gravados ou como foram obtidos, mas presume-se que as gravações tenham sido feitas por terceiros em uma transmissão pelo Discord. A teoria é reforçada por sons de notificação do aplicativo e uma conversa entre dois usuários que usam moduladores de voz para ocultar suas identidades.

Os vídeos têm uma clara marca d'água com os dizeres "Private Test Build" (Versão de testes privada) e um número de identificação que deve ajudar a desenvolvedora Activision Blizzard a encontrar o responsável pelo vazamento.

3 de 4 Gameplay vazado de Diablo 4 mostra uma jogabilidade bastante funcional que deverá satisfazer fãs da série — Foto: Reprodução/Files.fm Gameplay vazado de Diablo 4 mostra uma jogabilidade bastante funcional que deverá satisfazer fãs da série — Foto: Reprodução/Files.fm

O conteúdo em si mostra um jogador no controle de um personagem Bárbaro enquanto explora o mundo de Diablo 4, abre novas áreas do mapa, enfrenta criaturas em seu caminho e desbrava catacumbas. É possível perceber o estado inacabado do game facilmente, já que alguns objetos maiores, como casas e pontes, nem mesmo contam com texturas. Apesar disso, a jogabilidade já aparenta estar em um nível mais avançado e é bastante funcional.

No primeiro vídeo, é possível ver muitas das novidades nos menus e marcadores na área comum do jogo, enquanto o segundo é mais focado na parte do combate. Também é possível ver uma quest completa que culmina na batalha contra uma desafiadora chefe, Mohlon, Snake Queen.

4 de 4 O vídeo vazado de Diablo 4 focado em combate culmina com uma luta contra a chefe Mohlon, Snake Queen — Foto: Reprodução/Files.fm O vídeo vazado de Diablo 4 focado em combate culmina com uma luta contra a chefe Mohlon, Snake Queen — Foto: Reprodução/Files.fm

Recentemente, várias informações e imagens de Diablo 4 têm sido vazadas por usuários, supostamente de uma versão de testes Alpha para "amigos e família" realizada pela Activision Blizzard. No entanto, nenhum dos conteúdos vazados até agora foi tão extenso quanto os vídeos encontrados. Vale lembrar, ainda, que as inscrições para a fase beta do game ainda estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial do jogo (https://diablo4.blizzard.com/pt-br/). O período em que os testes vão ocorrer ainda não foi divulgado.