Diferenças do iPhone 12 para 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max

A linha iPhone 12 da Apple teve quatro celulares lançados, que ainda estão disponíveis para o consumidor, mesmo depois da recente apresentação dos novos iPhones 14. Os aparelhos lançados em 2020 foram o iPhone 12 , iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Com boa performance e preço mais baixo do que os smartphones de 2021 e 2022, eles ainda são uma escolha interessante para o consumidor. A Americanas fala mais a seguir.

Aparelhos renovados e linhas gerais do iPhone 12

A Apple fez uma remodelação no design de seus smartphones a partir do iPhone 12 e suas variações. Os quatro celulares passaram a ter laterais lisas e visual inspirado no iPad Pro e no iPhone 5, com um design mais fino e bordas reduzidas, em um estilo industrial e estrutura de alumínio, que vem até o iPhone 14 e também foi seguido por outras empresas do segmento.

A tela é um painel OLED, batizado de Super Retina XDR Display, com tratamento especial Ceramic Shield, que promete altíssima resistência. A tela tem taxa de atualização de 60 Hz. Os quatro modelos contam com certificação IP68, proteção que oferece resistência à água e poeira e permite deixar o celular imerso em até seis metros por 30 minutos.

Os quatro iPhones 12 vêm com o processador A14 Bionic, primeiro chip de 5 nanômetros na indústria de smartphones, Neural Engine de 16 núcleos, CPU de seis núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) e GPU de 4 núcleos.

Projetado pela própria Apple, esse processador é 25% mais ágil e mais eficiente que seu antecessor, o chip A13 Bionic. Ainda hoje, o processador apresenta ótimo desempenho, mesmo com aplicativos e games mais exigentes, comparável com processadores de celulares Android intermediários avançados.

Além de possibilidade de conexão 5G, os aparelhos também oferecem suporte ao carregamento sem fio MagSafe.

A linha iPhone 12 tem suporte e atualização para o iOS 16, sistema operacional que acaba de ser lançado com o iPhone 14. Veja a seguir mais detalhes dos quatro modelos de iPhone 12 para decidir qual é o melhor iPhone para você.

iPhone 12

O iPhone 12 tem tela Super Retina XDR Display de 6,1 polegadas e 2532 x 1170 pixels de resolução. A face frontal do aparelho conta com o notch reconhecível da Apple, onde fica o sensor de identificação facial e a câmera frontal de 12 MP e abertura f/2.2. Nas proporções, ele tem 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (A x L x P).

O sistema de câmera tem dois sensores na traseira, Wide com abertura de f/1.6 e UltraWide, com abertura de f/2.4, ambos com 12 MP.

A lente Wide tem sete elementos e o sensor fotográfico cresceu para captar mais luz e detalhes. Segundo a Apple, o aparelho apresenta uma melhora de 27% no desempenho fotográfico, na comparação com o modelo anterior.

Para vídeo, o novo sistema de câmeras consegue gravar em HDR com Dolby Vision até 4K a 30 quadros por segundo ou 4K a 60 qps.

Na bateria, a capacidade exata não é divulgada pela fabricante. Porém, a Apple afirma que o iPhone 12 é capaz de reproduzir 17 horas de vídeo e mais de 60 horas de áudio.

O iPhone 12 está disponível com armazenamento de 64 GB, 128 GB e 256 GB e nas cores preto, branco, vermelho, verde, azul e roxo.

iPhone 12 Mini

Poderoso e compacto, esse é o iPhone 12 Mini, aposta da Apple, repetida com o iPhone 13, para quem acha que os celulares estão muito grandes. Ele tem o mesmo design de seus "irmãos maiores", porém, com tela Super Retina XDR Display de 5,4 polegadas e 2340 x 1080 pixels de resolução. No tamanho, ele tem 131,5 x 64,2 x 7,4 mm (A x L x P).

Ele conta com as mesmas duas câmeras Wide e Ultrawide na traseira e a câmera de selfie, todas com 12 MP. E também o mesmo processador A14 Bionic.

O iPhone 12 Mini está disponível com armazenamento de 64 GB, 128 GB e 256 GB e nas cores preto, branco, vermelho, verde, azul e roxo.

iPhone 12 Pro

O iPhone 12 Pro tem o mesmo tamanho, a mesma tela e o mesmo processador do iPhone 12 regular, assim como a conexão 5G. As principais diferenças visuais são o acabamento e as cores: prata, dourado, grafite e azul pacífico. Ele tem versões com armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Outra grande diferença é o sistema de câmera tripla com o novo sensor LiDAR para mapear superfícies. Os três sensores na traseira e a câmera frontal têm 12 MP cada.

Além disso, a memória RAM dos iPhones 12 Pro e 12 Pro Max é equivalente a 6 GB, na engenharia da Apple, enquanto os outros dois modelos têm o equivalente a 4 GB de RAM. Isso promove um ganho de desempenho extra para o A14 Bionic.

iPhone 12 Pro Max

E finalmente, o iPhone 12 Pro Max, que tem praticamente as mesmas especificações do 12 Pro: chip A14 Bionic e equivalente a 6 GB de memória RAM. A tela Super Retina XDR Display tem 6,7 polegadas e resolução de 1284 x 2778 pixels. No tamanho, ele tem 160,8 x 78,1 x 7,4 mm (A x L x P).

Ele também conta com câmera tripla na traseira e sensor frontal, todas com 12 MP de resolução. No sistema triplo, está o mesmo sensor LiDAR, responsável por mapear superfícies e aumentar a profundidade de campo das lentes.

O iPhone 12 Pro Max chega ao mercado em versões de 128 GB, 256 GB e 512 GB de armazenamento nas cores prata, grafite, dourado e azul pacífico.

