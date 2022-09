Entenda por que a bateria do iPhone está acabando mais rápido

A bateria do iPhone está durando menos? Diversos usuários do celular Apple estão reclamando deste problema nos últimos dias. A queixa coincide com a chegada do iOS 16 , nova versão do sistema que roda na maioria dos smartphones da maçã. Para entender a questão – tida como passageira por especialistas – é preciso ir a fundo sobre como funciona um sistema de celular.

A nova versão do sistema foi liberada para download em 12 de setembro e está disponível para o iPhone 8 e gerações posteriores. A atualização era bastante aguardada pelos consumidores, principalmente por conta das novas opções de customização da tela de bloqueio e volta da porcentagem da bateria no topo da tela. Existem várias razões que explicam o porquê da bateria ser drenada mais rapidamente no iOS 16. O TechTudo listou alguns motivos nas linhas a seguir.

2 de 6 iOS 16 foi lançado junto com o iPhone 14 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iOS 16 foi lançado junto com o iPhone 14 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Por que a bateria do iPhone parece ficar ruim após uma atualização?

Apesar da grande repercussão em torno da queda de desempenho gerada pela nova atualização do iOS 16, isso não é algo novo. O gasto excessivo de bateria após o processo de update do sistema iPhone é algo natural e necessário. Mas não precisa se assustar: o consumo energético deve voltar ao normal dentro de 48 horas, como já explicou a própria Apple em queixas anteriores de clientes.

Assim que o iPhone é ligado após instalar uma nova atualização, o iOS passa a exigir mais recursos do processador para finalizar ajustes no sistema. Inclusive, alguns usuários podem sentir o aparelho mais quente e até mais lento nas horas iniciais após a atualização. Isso é porque todo esse processo é feito em segundo plano. Ou seja: enquanto você está mexendo normalmente no WhatsApp, Instagram, jogando e gravando vídeos, por exemplo, o seu iPhone trabalha “escondido”, realizando várias tarefas para deixar o sistema totalmente pronto. É por isso que a bateria dura menos no primeiro momento.

No entanto, esse trabalho a mais é temporário. Finalizados todos os ajustes necessários, a bateria deve voltar ao normal. Um fator que pode agravar o tempo de anormalidade é a quantidade de arquivos salvos no dispositivo. Quanto mais fotos, vídeos, documentos e aplicativos instalados no iPhone, mais ele deve demorar para finalizar o trabalho. De toda forma, de acordo com a Apple, “Se ainda não passaram 48 horas desde que você instalou a atualização, dê ao seu iPhone um pouco mais de tempo para se ajustar”

Dito isso, é importante entender que existem outros fatores no iOS 16 que agravam essa sensação de que a bateria está durando menos, como listaremos a seguir.

Novo teclado tátil gasta mais bateria no iOS 16

3 de 6 Basta acessar a seção de "Som e Tato" nos Ajustes para ativar ou desativar o teclado tátil do iPhone — Foto: Reprodução/TechTudo Basta acessar a seção de "Som e Tato" nos Ajustes para ativar ou desativar o teclado tátil do iPhone — Foto: Reprodução/TechTudo

A Apple não menciona qualquer melhoria em relação a autonomia energética da bateria como uma das novidades do iOS 16. De fato, algumas implementações no sistema podem ser capazes de reduzir um pouco a duração da bateria do iPhone. É o caso do novo recurso de teclado háptico, que retorna um feedback tátil ao usuário quando ele digita. De acordo com a página de suporte da Apple, a ativação desse recurso de vibração pode afetar a vida útil da bateria do smartphone da companhia.

No entanto, vale lembrar que a nova funcionalidade não vem ativada automaticamente após a nova atualização. Inclusive, ela pode ser habilitada e desabilitada pelo usuário, conforme mostramos aqui no TechTudo. A empresa não dá muitos detalhes sobre o consumo energético do recurso. Dessa forma, não há como metrificar o real impacto do feedback tátil na bateria do iPhone com iOS 16.

Inteligência artificial é uma das culpadas pela drenagem da bateria no iOS 16

4 de 6 Galeria de fotos no iPhone utiliza inteligência artificial — Foto: Thássius Veloso / TechTudo Galeria de fotos no iPhone utiliza inteligência artificial — Foto: Thássius Veloso / TechTudo

O novo aplicativo Fotos do iOS recebeu avanços de aprendizado de máquina e agora está mais inteligente. O app já era capaz de usar os chips mais sofisticados da companhia para a realização de bilhões de operações matemáticas para reconhecer rostos e objetos em fotos e vídeos. Agora, no iOS 16, o Fotos também trabalha para detectar imagens duplicadas em sua galeria.

Acontece que esse processo pode levar horas e até mesmo dias para ser concluído, a depender da quantidade de fotos e vídeos no seu aparelho. A Apple sugere deixar o iPhone conectado no carregador durante a noite e conectado ao Wi-Fi, para que o recurso trabalhe de maneira mais aliviada.

Busca pelo Spotlight do iPhone

5 de 6 O motor de busca do iOS, o Spotlight, usa IA para fazer uma varredura em diversos apps e te mostrar resultados mais detalhados — Foto: Reprodução/MacRumors O motor de busca do iOS, o Spotlight, usa IA para fazer uma varredura em diversos apps e te mostrar resultados mais detalhados — Foto: Reprodução/MacRumors

O iPhone vem com um motor de busca avançado que consegue ler o conteúdo dentro dos aplicativos instalados para exibir resultados melhores para alguma pesquisa feita. Se você pesquisar o nome de alguma cidade, por exemplo, o iPhone pode te retornar não só com buscas da internet, como com fotos da galeria que você tirou no local. Além disso, ele também faz uma varredura no seu e-mail e app de mensagens para exibir resultados para essa busca – quem sabe para te ajudar a localizar aquele bilhete aéreo que você comprou um tempo atrás.

Para esse motor de buscas funcionar bem, o iPhone precisa indexar todo o conteúdo que há salvo dentro dos seus aplicativos. Para isso, ele vai usar os recursos do dispositivo em segundo plano. O processo é longo e consome ainda mais bateria após uma grande atualização de sistema, já que é necessário fazer toda essa varredura novamente. Após algumas horas, a tendência é que o gasto energético seja normalizado.

O que fazer para evitar o gasto de bateria no iOS 16

6 de 6 Veja algumas dicas para aumentar a duração da bateria — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Veja algumas dicas para aumentar a duração da bateria — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Como mostrado acima, alguns recursos do iOS 16 podem ser a explicação para a redução da autonomia energética do iPhone nesse primeiro momento de atualização. Se você atualizou o seu iPhone recentemente, pode demorar um tempo para que ele volte ao normal. Ainda assim, existem algumas dicas que podem ajudar a evitar que a bateria seja drenada de forma tão rápida. Uma delas é manter os aplicativos sempre atualizados. Apps mais antigos são mais suscetíveis a apresentar instabilidades durante o funcionamento. Esses fatores fazem com que o iPhone tenha que trabalhar mais para fazer essas tarefas.

Se ainda assim o problema persistir, vale a pena reiniciar o dispositivo. O processo é tão simples que chega a ser ignorado por muitas pessoas. É possível que sistema esteja com dificuldades para otimizar algum aplicativo, seja do próprio iPhone ou instalado pelo usuário. A reinicialização do aparelho pode forçá-lo a atualizar novamente esse que tenha dado problema por causa de algum bug.

Se nada funcionar, vale checar a saúde da bateria no iPhone. Para fazer isso, basta ir em Ajustes, tocar em Bateria e, por fim, em Saúde da Bateria. Uma bateria saudável deve ter uma taxa de pelo menos 80% de capacidade. Se o valor exibido for inferior, é importante visitar uma assistência técnica para fazer a manutenção do componente.