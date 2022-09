Epson L3210 é boa? Saiba detalhes da impressora multifuncional

A Epson EcoTank L3210 é uma impressora multifuncional com sistema de tanque de tinta que foca no custo-benefício. O equipamento traz a promessa de alta eficiência para quem imprime bastante material, mas não apresenta alguns recursos fundamentais que aparecem comumente em rivais, como a conectividade Wi-Fi — muito útil para controlar a impressora do celular , por exemplo.

Com funcionalidade de scanner e de copiadora digital, a impressora da Epson pode ser encontrada na Amazon por R$ 1.049 e se diferencia das rivais pela garantia de dois anos. A seguir, conheça a ficha técnica e os detalhes mais importantes da multifuncional L3210.

2 de 4 L3210 não tem Wi-Fi, um recurso comum em impressoras mais novas — Foto: Divulgação/Epson L3210 não tem Wi-Fi, um recurso comum em impressoras mais novas — Foto: Divulgação/Epson

Ficha técnica da Epson EcoTank L3210

Dimensões: 37,5 x 34,7 x 17,9 cm

Peso: 3,9 kg

Tipo de tinta: jato de tinta

Conectividade: USB

Velocidade de impressão: até 33 (preto) e 15 ppm (colorido)

Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 DPI

Multifuncionalidade: imprime, copia e digitaliza

Preço: R$ 1.049

Design e usabilidade

A EcoTank L3210 é uma multifuncional da Epson com tecnologia de tanque de tinta. Com um perfil mais simples do que modelos mais caros da marca, a L3210 tem conectividade apenas por USB, o que limita a interação e controle do equipamento por meio do computador ou usando botões no painel integrado da impressora. Não é possível, como em outros modelos, controlá-la pelo celular.

Segundo a Epson, a impressora tem drivers e aplicativos próprios para Windows (do Windows Vista em diante) e também macOS 10.5.8 ou superiores. Para Linux, não há suporte oficial, e o consumidor depende de drivers de código aberto para poder controlar a impressora.

Ela é relativamente compacta, sobretudo quando comparada a modelos tanque de tinta mais equipados, com dimensões em 37,5 x 34,7 x 17,9 cm e peso de 3,9 kg.

Funcionalidades e conectividade

3 de 4 Sistema de tanque de tinta garante maior rendimento por carga de tinta e é boa ideia para quem imprime bastante — Foto: Divulgação/Epson Sistema de tanque de tinta garante maior rendimento por carga de tinta e é boa ideia para quem imprime bastante — Foto: Divulgação/Epson

A impressora da Epson tem apenas tecnologia USB. Assim, ela não permite o controle sem fio por meio de redes Wi-Fi, um recurso útil para quem precisa mandar imprimir documentos a partir do celular, por exemplo.

A Epson tem habilidade de imprimir, mas também oferece mesa digitalizadora para funcionar como scanner para digitalizar documentos e fotos. Ela ainda pode atuar como uma copiadora completamente digital, caso de uso em que pode até dispensar o uso do computador.

Para uso como scanner, a Epson garante resolução máxima de 600 x 1200 DPI (pontos por polegada) na digitalização. A L3210 tem profundidade de cor de 48 bits (interna) e 24 bits (externa), algo que deve garantir documentos e imagens digitalizadas com grande fidelidade de cores.

Qualidade de impressão

Para a impressão, a EcoTank L3210 pode imprimir em velocidades de 33 páginas por minuto (ppm) usando apenas tinta preta, ou então de até 15 páginas usando tinta colorida. Para cópias, em que a máquina precisa antes digitalizar o material, a velocidade cai: são 7 páginas por minuto na tinta preta e 1,7 páginas por minuto a cores.

Segundo a Epson, a máquina pode atingir uma resolução máxima de 5.760 x 1440 DPI (pontos por polegada), inclusive com sistema de otimização de impressão de fotos com tons de preto mais precisos. Essa característica resulta em fotos com maior contraste, texturas mais definidas e sombras mais naturais.

Tinta e cartucho

4 de 4 Impressora usa sistema de tanque de tinta e reabastecimento é feito com garrafas específicas — Foto: Divulgação/Epson Impressora usa sistema de tanque de tinta e reabastecimento é feito com garrafas específicas — Foto: Divulgação/Epson

A Epson L3210 é uma máquina com sistema de tanque de tinta. A ideia aqui é atender consumidores que precisam dar conta de um grande volume de páginas impressas por mês, já que, nesse cenário, o custo para reabastecer o reservatório de tinta da máquina acaba diluído.

Nas estimativas da marca, um tanque cheio permite até 4.500 páginas a cores e 7.500 folhas impressas na cor preta. O tipo de garrafa de tinta compatível com a L3210 é a T544: uma garrafa de tinta preta pode ser encontrada por R$ 65 no mercado nacional; enquanto isso, o kit completo, com os pigmentos coloridos além da tinta preta, pode ser encontrado no mercado nacional por R$ 200.

Preço, suporte e concorrentes

Oferecida no Brasil com garantia de dois anos pela Epson, a máquina pode ser encontrada a partir de R$ 1.049, preço competitivo no segmento de impressoras multifuncionais com tanque de tinta. A combinação de preço e recursos acabam reforçando o perfil de entrada da L3210 entre as opções tanque de tinta disponíveis no mercado brasileiro.

A concorrência da impressora da Epson fica por conta da linha de tanque de tinta da Canon, com destaque para a Mega Tank G3160 na mesma faixa de preço e com a vantagem da oferta de Wi-Fi integrado. Ela é vendida por cerca de R$ 1.079. Para algo mais em conta, o consumidor pode optar pela HP 416, encontrada no mercado brasileiro a partir de R$ 849.

Com informações de Epson

