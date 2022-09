Epson L4260 vale a pena? Veja preço e ficha técnica da impressora

A impressora Epson EcoTank L4260 é uma multifuncional que imprime, copia e digitaliza documentos. Ela chega com tecnologia tanque de tinta, sem cartuchos, e tem como uma de suas vantagens o baixo custo de impressão — sendo capaz de imprimir mais de 7 mil páginas em preto ou 6 mil em colorido em cada kit de tintas. Seu preço, no entanto, é um pouco mais elevado que a média dos aparelhos no mercado: no site da Amazon, é possível comprar por valores a partir de R$ 1.695 .

Outro destaque da impressora Epson L4260 é a tecnologia sem aquecimento, que promete aumentar a qualidade e rapidez da impressão. Por meio do aplicativo para celular, o usuário pode ainda personalizar as configurações, como tipo de impressão e ativar o modo de "frente e verso" — que permite imprimir documentos dos dois lados do papel. A garantia da Epson é de até dois anos após a compra, mediante registro no site. Para saber se vale a pena comprar a multifuncional L4260, confira a ficha técnica completa.

Ficha técnica da Epson EcoTank L4260

Dimensões: 37,5 x 56,7 x 25,9 cm (aberta); 37,5 x 34,7 x 18,7 cm (fechada).

Peso: 5,4 kg

Tipo de tinta: jato de tinta

Conectividade: USB, Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Velocidade de impressão: até 33 ppm em preto e 15 ppm em colorido

Resolução máxima de impressão: 5.760 x 1.440 DPI

Multifuncionalidade: imprime, copia e digitaliza

Preço: R$ 1.695

Design

A Impressora Epson L460 é capaz de imprimir, digitalizar e copiar as demandas diárias. Ela tem medidas de 37,5 x 56,7 x 25,9 cm quando aberta e de 37,5 x 34,7 x 18,7 cm quando fechada. Essas dimensões compactas permitem posicionar o equipamento em diferentes ambientes, sem ocupar tanto espaço na mesa do home office ou no escritório.

O peso é um pouco elevado, com seus 5,4 kg, o que pode deixar o transporte no dia a dia um pouco mais difícil. Mas como o equipamento não tem caráter portátil, isso não deve atrapalhar efetivamente na usabilidade. Com um formato retangular e disponível apenas na cor preta, a impressora oferece um design moderno e clean que não atrapalha a decoração do ambiente.

Recursos e conectividade

Para começar, o destaque está na conectividade Wi-Fi, que permite impressão sem fio usando o computador ou celular. Além disso, a Epson L460 oferece entrada USB, mais uma opção para plugar diretamente no PC ou notebook. Um ponto que pode trazer praticidade na rotina do usuário é conseguir controlar as funções diretamente do aplicativo Epson Smart Panel, disponível para Android e iOS (iPhone).

No app, o usuário pode gerenciar a impressão, cópia ou digitalização de documentos. Ele também permite fazer o pareamento da conectividade Wi-Fi com o aparelho, além de acessar e imprimir documentos salvos em armazenamentos em nuvem como iCloud, Dropbox, Google Drive ou OneDrive. A multifuncional tem compatibilidade com a maioria dos sistemas operacionais presentes em diversos dispositivos — como o Windows Vista, MacOS 11 e o MacOS X 10.7.5 — ou mais recentes.

Qualidade de impressão

A tecnologia Heat-Free MicroPiezo controla o aquecimento da impressora — o que ajuda em sua rapidez, conforme as especificações. Com isso, ela consegue imprimir em uma velocidade avançada de até 33 ppm (páginas por minuto) em preto e 15 ppm em cores. Em questão de qualidade de imagem, ela é capaz de imprimir a uma resolução máxima de 5760 x 1440 DPI (pontos por polegadas).

O equipamento permite ainda configurar impressões sem bordas e frente e verso, prometendo alta eficiência segundo a fabricante. Sobre volume por tanque de tinta, a multifuncional supre imprimir 7.500 páginas em preto e branco e 6.000 coloridas.

Tinta e cartucho

A impressão utiliza padrão de tintas CMYK (preto, ciano, magenta e amarelo) com tecnologia tanque de tinta, totalmente sem cartuchos. Uma vantagem desse modelo de impressora é o sistema de abastecimento codificado EcoFit. A partir da técnica, é possível encaixar e abastecer as garrafinhas de tinta de forma simples, sem sujeira e evitando desperdícios.

Além disso, os tanques frontais integrados permitem visualizar facilmente os níveis de tinta, o que deve facilitar no dia a dia do usuário para saber se já está no momento de fazer o abastecimento. O preço das tintas originais têm uma média de R$ 70 tanto para a cor preta, quanto para as coloridas.

Preço e suporte

A impressora L460 custa R$ 1.691 no site da Epson. No site da Amazon, é possível comprar com valor a partir de R$ 1.695. A garantia é limitada e válida pelo prazo de um ano, sendo 90 dias de garantia legal sem limite de páginas impressas e mais 275 dias de garantia adicional do fabricante, ou até 30 mil páginas impressas — o que ocorrer primeiro.

A garantia é vigente a partir da data da compra do produto, ou seja, da emissão da nota fiscal. Para ter direito, é necessário registrar os dados pessoais e do produto no site www.epson.com.br/suporte, no prazo máximo de 30 dias a partir do dia da compra. O suporte técnico da fabricante oferece centros físicos de serviço, chat online, e-mail e contato por telefone.

Concorrentes

Na mesma faixa de funcionalidades e preço — algumas até mais em conta —, estão disponíveis no mercado nacional impressoras multifuncionais de marcas concorrentes. Começando com a Canon Tanque de Tinta MegaTank G2160, que pode ser encontrada na faixa de R$ 1.000 na loja online da fabricante. A impressora multifuncional Smart Tank 517 da HP vem com tanque de tinta e é um equipamento bastante parecido com o modelo da Epson, mas custa R$ 1.093 na Amazon.

Já a impressora jato de tinta multifuncional Brother DCPT520W, entre as anteriores, é a que mais se parece ao sistema da Epson L4260. Ela vem com tanque de tinta na parte frontal, Wi-Fi e promete alta performance e produtividade. O valor está na média de R$ 1.574 no varejo nacional.

