‘Estou sendo rastreado?’ Ferramenta grátis diz se celular tem app espião

A empresa de segurança digital Axur lança hoje uma ferramenta grátis para consultar se o celular está sendo rastreado. Para tanto, o usuário só precisa informar o IMEI do smartphone, que funciona como identificador único do aparelho. A companhia demonstrou a novidade com exclusividade ao TechTudo e faz o alerta de que as pessoas podem estar sendo espionadas sem saber.