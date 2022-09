Estudo descobre que realidade virtual melhora pós-operatório

Durante o estudo, os pacientes foram submetidos a uma experiência imersiva com os dispositivos de realidade virtual. De acordo com os pesquisadores, os óculos VR foram capazes de reduzir a dor e a ansiedade na sala de cirurgia. Com isso, os médicos conseguiram reduzir em até seis vezes a quantidade de sedativos.

Enquanto os pacientes sem VR precisavam em média de 750,6 mg por hora do sedativo, as pessoas que olhavam para “conteúdos relaxantes” nos óculos de realidade virtual utilizaram apenas 125,3 mg por hora. Além disso, o segundo grupo teve uma recuperação mais rápida, saindo em média da sala de pós-anestesia em 63 minutos, contra 75 minutos.

De acordo com os pesquisadores, o uso da realidade virtual ajudou os pacientes a se distraírem da dor. No entanto, eles também ressaltaram a possibilidade dos usuários de headset VR terem entrado na sala de cirurgia já esperando que o aparelho ajudasse na recuperação –o que distorceria os resultados. Por isso, a equipe que conduziu o estudo deseja realizar testes para descartar a hipótese de efeito placebo.

As próximas etapas da pesquisa envolvem a realização de mais um teste para avaliar o desempenho de pacientes com óculos VR, mas em cirurgia de quadril e joelho. A expectativa é de que no futuro os pacientes usem cada vez menos anestesia e possam voltar para casa mais cedo, reduzindo custos com insumos médicos.