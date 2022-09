Facebook parou? App não abre e apresenta falhas continuamente

O aplicativo do Facebook parou de funcionar para alguns usuários nesta segunda-feira (12). Segundo publicados nas redes sociais, o app da rede social ora não abre, ora está fechando sozinho, e apresenta falhas contínuas. Dados do Downdetector, plataforma que monitora o status de serviços online, indicam que os problemas começaram por volta das 17h (horário de Brasília). O número de queixas já passa de 100. No Twitter, é possível encontrar reclamações de instabilidade publicadas por pessoas de diversos países, o que indica que a falha pode ser internacional.