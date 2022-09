FIFA 23: 10 curiosidades que você ainda não sabe sobre o jogo

1 de 11 FIFA 23 chega nesta semana com fatos curiosos que talvez você ainda não saiba; veja novidades — Foto: Reprodução/Epic Games Store FIFA 23 chega nesta semana com fatos curiosos que talvez você ainda não saiba; veja novidades — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Ted Lasso e AFC Richmond presentes

Uma presença especial em FIFA 23 será o treinador Ted Lasso, da série de TV de mesmo nome da Apple TV. e seu clube fictício, o AFC Richmond. Jogadores poderão usar o treinador Ted Lasso ou Beard no Modo Carreira e jogar com seu time no Modo Carreira, Jogo Rápido, Amistosos Online e Temporadas Online. No time, usuários encontrarão personagens da série de TV como Roy Kent, Jamie Tartt, Dani Rojas, Sam Obisanya e Isaac McAdoo em representações digitais realistas. Na série, Ted Lasso é um técnico de futebol americano que não sabe nada de futebol, mas é chamado para ser treinador no Reino Unido, onde supera obstáculos com um otimismo cômico.

FIFA 23 receberá treinador Ted Lasso e seu time AFC Richmond direto da série da Apple TV

Mudança “radical” na Química do FUT

O sistema de química de FIFA 23 é provavelmente a maior mudança no modo este ano. Os elos posicionais foram abolidos e agora a química é definida através de três diamantes na carta de cada jogador, preenchidos quando companheiros de time são da mesma nação ou jogam nas mesmas ligas que eles. Os Ícones e Heróis oferecem vantagem, pois quando jogam em sua posição correta têm química total e o peso de dois jogadores na química com outros atletas. Neste novo sistema, até mesmo atletas em posições distantes no campo podem gerar boa química. Outra novidade é que ao ter sua química zerada, um atleta não sofrerá efeitos negativos, então é possível realizar mais experimentos com seu time.

FIFA 23 fez uma mudança radical no sistema de química do Fifa Ultimate Team que permite realizar mais experimentos em seu time

Primeiro com duas Copas do Mundo

Um acontecimento único em FIFA 23 é que ele será o primeiro, e também o último, game da série a contar com duas Copas do Mundo em seu conteúdo. Jogadores poderão tanto jogar a Copa do Mundo Masculina de 2022 no Qatar quanto a Copa do Mundo Feminina de 2023, que será realizada com partidas na Austrália e também na Nova Zelândia.

FIFA 23 será o primeiro game da série a receber duas Copas do Mundo, a masculina de 2022 no Qatar e a Feminina de 2023 na Austrália e Nova Zelândia

La Bombonera de volta

Um dos estádios mais marcantes do futebol da América Latina irá retornar em FIFA 23 com a chegada do Estádio Alberto José Armando, mais conhecido como "La Bombonera", a casa do Boca Juniors em Buenos Aires, na Argentina. O estádio esteve ausente na série de futebol da Electronic Arts desde FIFA 18, mas retorna este ano em grande estilo graças a uma nova parceria com a empresa.

Um dos estádios mais marcantes do futebol está de volta em FIFA 23 com La Bombonera, a casa do Boca Juniors

Transmissão fiel em mais ligas

A apresentação visual de FIFA 23 nas partidas também recebeu novidades para oferecer uma experiência mais próxima de como é assistir os jogos na TV em ligas como Premier, Bundesliga, LaLiga, Serie A TIM, UEFA, CONMEBOL, além das Copas do Mundo e as ligas femininas. A câmera oferece novos efeitos de profundidade e movimento para simular uma câmera de TV com replays em realidade aumentada e 360°, além de dados na tela como estatísticas.

FIFA 23 oferece várias novidades para simular a transmissão pela TV de diversas ligas de forma mais fiel

Ligas com todos os estádios oficiais

O acervo de estádios de FIFA 23 é o maior já oferecido pela franquia, com 105 locais autênticos que englobam todas as principais arenas de ligas como Bundesliga, LaLiga e Premier, além das novas ligas femininas presentes com clubes pela primeira vez na série. Jogadores poderão encontrar campos como o Philips Stadion do PSV Eindhoven da Holanda, Europa-Park Stadion do SC Freiburg da Alemanha e o El Sadar do Osasuna da Espanha.

Já na liga feminina Barclay's WSL, as atletas encontrarão o Manchester City Academy Stadium, casa do time feminino do Manchester City. A empresa também fechou uma parceria para ter o Allianz Stadium da Juventus direto da Itália de volta ao game.

FIFA 23 trará estádios oficiais de todas as ligas e fechou também parceria com o Allianz Stadium da Juventus

Parceria com a Marvel

A Electronic Arts e a Marvel anunciaram uma interessante parceria para trazer cartas especiais Heróis do FUT, que oferecem a ícones do esporte novas artes desenhadas por artistas da Marvel, além de outros itens temáticos como uniformes e bolas. As cartas estarão disponíveis em sua versão base desde o lançamento, mas receberão as novas versões World Cup FUT Heroes junto com a atualização que trará o modo da Copa do Mundo ao game.

Parceria entre FIFA 23 e Marvel trará cartas especiais de Heróis desenhadas por artistas da empresa

Mudança no campo, na rede e torcida

Os visuais de FIFA 23 tiveram pequenas evoluções em relação ao ano anterior, focadas em melhorias em elementos como o gramado, a rede e a torcida. A grama ganhou mais profundidade e agora terá uma degradação maior com marcas de carrinho e bolas divididas, que ficarão no campo pelo resto da partida como cicatrizes. A rede ganhou uma geometria 3D completa para reagir de acordo com a física ao impacto da bola e criar uma experiência não só mais realista, mas também visualmente mais satisfatória nos gols. Já a torcida ganhou uma maior variedade nas arquibancadas e poderá bater palmas e erguer os braços junto com a cantoria da multidão.

Fifa 23 traz pequenas melhorias em detalhes como a grama, a rede e a torcida para oferecer uma experiência mais autêntica e satisfatória

Neymar com Overall abaixo de 90

Quando a Electronic Arts anunciou os 23 melhores atletas de FIFA 23 no modo FIFA Ultimate Team, jogadores foram surpreendidos com a classificação de Neymar, pela primeira vez abaixo de 90 desde FIFA 16. O atacante brasileiro que joga no clube Paris Saint-Germain e na Seleção Brasileira está avaliado com rating 89, abaixo de atletas como Cristiano Ronaldo, com 90, e Messi, Mbappé e Lewandowski, com 91. Neymar também teve sua aceleração e velocidade diminuídas junto com sua avaliação geral. O site Sportskeeda sugeriu que a avaliação do atleta pode ter sido diminuída devido a uma lesão no tornozelo durante boa parte da temporada.

Em FIFA 23, o atacante brasileiro Neymar ficou com uma classificação mais baixa que o normal, abaixo de 90

É o último FIFA

Em maio desse ano, a Electronic Arts confirmou que a série FIFA irá mudar de nome para EA Sports FC, encerrando uma era de quase 30 anos de parceria com a Federação Internacional de Futebol. O conteúdo dos games futuros promete se manter o mesmo, com modos como Ultimate Team, Pro Clubs e Volta Football, porém sob o novo nome e uma promessa de que mais detalhes serão revelados em julho de 2023. Segundo o New York Times, o motivo da separação foi um aumento de preço na licença da FIFA que custaria US$ 1 bilhão (por volta de R$ 5,16 bilhões) pelos próximos quatro anos.

Fifa 23 marca a última vez que a série de futebol da Electronic Arts usará o nome da Federação Internacional de Futebol

