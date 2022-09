FIFA 23 e World of Warcraft são destaques nos lançamentos da semana

FIFA 23 e World of Warcraft : Wrath of the Lich King Classic são os destaques nos lançamentos da semana. O último capítulo da série de futebol da Electronic Arts antes de mudar de nome no próximo ano e o retorno de uma expansão clássica para o MMORPG da Blizzard não chegam sozinhos. Eles são acompanhados ainda pela versão completa do game de sobrevivência Grounded , o novo game de ação e RPG Valkyrie Elysium , o remaster do RPG The Legend of Heroes: Trails From Zero e mais. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas onde estarão disponíveis, a seguir.

1 de 10 FIFA 23 chega aos consoles e PC; jogo é o último da série com o nome FIFA antes da mudança para EA Sports FC — Foto: Reprodução/Microsoft Store FIFA 23 chega aos consoles e PC; jogo é o último da série com o nome FIFA antes da mudança para EA Sports FC — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Fifa 23 - 30 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

O mais novo capítulo da série FIFA será o último jogo com o nome da Federação Internacional de Futebol – a saga passará a se chamar EA Sports FC após o fim da parceria. FIFA 23 apresenta a evolução da tecnologia de aprendizado de máquina vista em FIFA 22, com HyperMotion 2 nas versões da nova geração. O recurso oferece animações e movimentos dos times mais realistas com base em partidas gravadas com atletas reais. Melhorias na jogabilidade incluem uma física melhor para a bola, maior facilidade para driblar e um novo super chute, o Power Shot, mais difícil de defender.

FIFA 23 está disponível para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/ S por R$ 339. Já para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC, o jogo sai por R$ 299 pelas lojas digitais Steam, Epic Games Store e Origin. O Nintendo Switch receberá uma versão Legado, por R$ 199, que traz apenas atualizações de times. Apesar de o game só sair no dia 30 de setembro, a versão Ultimate oferece três dias de acesso antecipado.

2 de 10 FIFA 23 conta com uma tecnologia de aprendizado de máquina ainda mais sofisticada do que a vista no antecessor — Foto: Reprodução/Steam FIFA 23 conta com uma tecnologia de aprendizado de máquina ainda mais sofisticada do que a vista no antecessor — Foto: Reprodução/Steam

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic - 26 de setembro - PC

A versão clássica do popular MMORPG da Blizzard entra em uma nova fase – uma das mais populares em sua época: a expansão Wrath of the Lich King, originalmente lançada em 2008. A atualização traz o novo continente gélido de Nortúndria para explorar, com novas masmorras, raides e a ameaça do Flagelo dos mortos-vivos. A expansão permite também que usuários levem seus personagens até o nível 80 e utilizem a nova classe necromântica, o Cavaleiro da Morte, com novos avatares criados já no nível 55.

World or Warcraft: Wrath of the Lich King Classic está disponível para todos os usuários com uma assinatura ativa de World of Warcraft, que pode ser adquirida por R$ 39,90 por mês, R$ 109,90 por 3 meses ou R$ 199,90 por 6 meses.

3 de 10 World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic traz de volta uma das clássicas expansões do popular MMORPG da Blizzard — Foto: Divulgação/Blizzard World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic traz de volta uma das clássicas expansões do popular MMORPG da Blizzard — Foto: Divulgação/Blizzard

Grounded - 27 de setembro - XBSX/S, XB e PC

Após um tempo em acesso antecipado, Grounded será finalmente lançado para consoles e PC. Na versão completa do game de aventura e sobrevivência ao estilo do filme "Querida, Encolhi as Crianças", os jogadores controlam, sozinhos ou em multiplayer, um grupo de adolescentes que foi encolhido ao tamanho de uma formiga. Perdidos em seu quintal, os jovens precisam coletar recursos para sobreviver enquanto reúnem materiais para criar ferramentas, armas e uma base de operações ao mesmo tempo que investigam por qual motivo foram encolhidos.

Grounded está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 129,95 e para PC pela loja digital Steam por R$ 129. O jogo também está incluso no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

4 de 10 Grounded é um divertido jogo de sobrevivência para jogar sozinho ou com amigos miniaturizados em um perigoso quintal — Foto: Reprodução/Steam Grounded é um divertido jogo de sobrevivência para jogar sozinho ou com amigos miniaturizados em um perigoso quintal — Foto: Reprodução/Steam

Valkyrie Elysium - 29 de setembro - PS5 e PS4

O mais novo capítulo na saga Valkyrie Profile, da Square Enix, traz uma jogabilidade mais voltada para a ação com elementos de RPG e uma história independente dos capítulos anteriores. O enredo segue os passos da protagonista Valkyrie, uma valquíria da mitologia nórdica, criada por Odin como uma emissária da redenção cujo objetivo é salvar um mundo condenado pelo Ragnarok.

Ao desferir combos, a barra de medidor de artes enche e permite e permite que Valkyrie realize poderosos ataques contra seus inimigos, além de invocar espíritos guerreiros em seu auxílio, os Einherjar. Valkyrie Elysium está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 299,90.

5 de 10 Valkyrie Elysium traz elementos de ação e RPG no novo capítulo da saga da Square Enix — Foto: Reprodução/Steam Valkyrie Elysium traz elementos de ação e RPG no novo capítulo da saga da Square Enix — Foto: Reprodução/Steam

The Legend of Heroes: Trails From Zero - 27 de setembro - PS4, SW e PC

Originalmente lançado em 2010 para o PSP, The Legend of Heroes: Trails From Zero traz uma versão atualizada do RPG da produtora Falcom com diversas melhorias, como acelerar a velocidade do jogo e pular certas partes. A história segue o protagonista Lloyd Bannings, um inexperiente detetive da cidade de Crossbell. Ele é colocado na divisão Special Support Section (SSS), voltada para pequenos problemas, porém, logo descobrirá que há algo mais sombrio sobre sua alegre cidade.

O game traz clássicas batalhas por turnos onde os jogadores podem usar estratégias e combinar as habilidades com as de membros do grupo para desferir ataques mais poderosos. The Legend of Heroes: Trails From Zero está disponível para Nintendo Switch por R$ 209,99 e para PC através das lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG.

6 de 10 The Legend of Heroes: Trails from Zero apresenta um clássico RPG remasterizado para os novos consoles — Foto: Reprodução/Steam The Legend of Heroes: Trails from Zero apresenta um clássico RPG remasterizado para os novos consoles — Foto: Reprodução/Steam

Moonscars - 27 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Inspirado pelo estilo de Dark Souls, Moonscars é um jogo de ação 2D com dificuldade extrema que coloca os usuários no papel da guerreira Grey Irma enquanto ela explora as profundezas de um local sombrio, The Earth Bowels. O mapa oferece progressão não-linear e inimigos desafiadores pelo seu caminho, além de elementos roguelike como morrer várias vezes enquanto aprende mais sobre o mundo. A jornada tem como objetivo encontrar o criador da personagem, um ser chamado de Escultor, para descobrir o propósito de sua existência.

Moonscars está disponível para Nintendo Switch por R$ 117,45 e para PC pelas lojas digitais Steam e GOG. O game também está disponível no Xbox Game Pass sem custos extras.

7 de 10 Moonscars é um game de ação 2D sombrio com dificuldade elevada inspirada pela série Dark Souls — Foto: Reprodução/Steam Moonscars é um game de ação 2D sombrio com dificuldade elevada inspirada pela série Dark Souls — Foto: Reprodução/Steam

Tunic - 27 de setembro - PS5, PS4 e SW

O charmoso game de aventura Tunic chega agora aos consoles PlayStation e Nintendo Switch após um período exclusivo no Xbox e PCs. O jogo conta a história de uma pequena raposa em uma aventura por um reino repleto de lendas e claramente inspirado por títulos clássicos como The Legend of Zelda, do Super Nintendo. Durante o game, o usuário irá reconstruir um livro sagrado, o Manual de Instruções, que será usado como parte da jogabilidade para aprender segredos, resolver quebra-cabeças e avançar em sua jornada. Tunic está disponível para Nintendo Switch por R$ 145,99.

8 de 10 Tunic é um charmoso game de aventura no qual uma raposinha consulta o manual de instruções do jogo para tentar avançar em sua jornada — Foto: Reprodução/Steam Tunic é um charmoso game de aventura no qual uma raposinha consulta o manual de instruções do jogo para tentar avançar em sua jornada — Foto: Reprodução/Steam

Deathverse: Let it Die - 28 de setembro - PS5 e PS4

Este novo game Battle Royale se passa no mesmo universo de Let it Die, jogo de ação lançado em 2016 para PS4 e 2018 para PC. O jogo coloca o usuário no controle de um participante do programa de televisão Death Jamboree. Ele terá que competir em uma batalha entre 16 pessoas, entre oponentes humanos e adversários controlados pela CPU. Cada personagem possui um fiel robô escudeiro chamado Wilson, que pode ser transformado em diferentes armas, como machetes, serras circulares e katanas. Deathverse: Let it Die está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) gratuitamente.

9 de 10 Deathverse: Let it Die é um violento game Battle Royale para 16 pessoas no universo do game Let it Die — Foto: Reprodução/Steam Deathverse: Let it Die é um violento game Battle Royale para 16 pessoas no universo do game Let it Die — Foto: Reprodução/Steam

Pathfinder: Wrath of the Righteous - 29 de setembro - PS4, XB e SW

Baseado no universo do RPG de mesa, Pathfinder: Wrath of the Righteous é uma sequência dos mesmos desenvolvedores de Pathfinder: Kingmaker, porém com uma nova história independente. No jogo, é possível criar seu próprio personagem, com vastas opções entre 25 classes, 12 raças e centenas de magias e habilidades para enfrentar hordas demoníacas em Worldwound. No comando de uma cruzada composta por vários guerreiros, usuários tentarão pôr um fim a uma longa guerra contra um portal aberto para o mundo dos demônios, o Abyss. Porém, os jogadores poderão escolher se desejam trilhar o caminho do bem ou do mal.

Pathfinder: Wrath of the Righteous está disponível para PlayStation 4 (PS4) por R$ 249,50, para Xbox One por R$ 199,95 e para PC por R$ 149,99, através da lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG. Uma versão para Nintendo Switch também será lançada para jogar na nuvem, porém não no Brasil.