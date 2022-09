FIFA 23: servidores da EA ficam fora do ar e usuários não conseguem jogar

FIFA 23 chegou nesta terça-feira (27) em acesso antecipado via EA Play e Xbox Game Pass, além de ficar disponível para quem comprou a versão Ultimate do jogo na pré-venda. Logo no primeiro dia, os serviços online da EA apresentaram uma instabilidade, impedindo jogadores de curtirem o título no early access. Segundo alguns relatos no Twitter , o problema estaria relacionado a um erro no sitema anticheat do FIFA, e a própria EA confirmou a situação, sugerindo algumas formas de contornar.

Um perfil oficial da empresa apontou ainda a queda dos servidores para alguns usuários, o que foi contornado por volta de 14h50. Vale lembrar que o FIFA 23 tem lançamento oficial para o público geral previsto para a próxima sexta-feira (30), com versões para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC, além de PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Nintendo Switch.

1 de 1 Usuários não conseguem jogar FIFA 23 no primeiro dia do early access; erro estaria relacionado a um problema no sistema anticheat — Foto: Reprodução/Steam Usuários não conseguem jogar FIFA 23 no primeiro dia do early access; erro estaria relacionado a um problema no sistema anticheat — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual é o melhor jogo: FIFA ou eFootball? Opine no Fórum TechTudo

A questão envolvendo o sistema anticheat foi levantada ainda ontem em um tuíte da EA Direct. Segundo a marca, alguns usuários reclamaram de problemas ao acessar os servidores via PC e citaram uma mensagem de erro sobre o recurso.

Para contornar o problema, a empresa disponibilizou o EA Sports FIFA Tracker, uma página do Trello com diversas reclamações e possíveis soluções para os problemas. No caso do sistema anticheat, a recomendação é fechar a mensagem de erro e reiniciar o jogo.

Já nesta terça-feira (27), dia do lançamento via acesso antecipado, a mesma conta apontou um problema de conexão geral, que impediu o acessoa os servidores da empresa no jogo.

A página de ajuda da EA para o FIFA 23 aponta o erro nos servidores e afirma que, enquanto o problema estiver ocorrendo, pode não ser possível acessar os serviços online, incluindo compras via EA App e Origin. No Twitter, diversos jogadores reclamaram sobre a situação, afirmando que não conseguiram experimentar o jogo no early access.

Pelas reclamações, o problema não envolve apenas os servidores brasileiros, e muitos usuários de outros países citaram uma situação parecida. Em uma publicação, um jogador com a bandeira da Nigéria em seu perfil lamentou não poder jogar o novo FIFA ao chegar em casa depois do trabalho

No Downdetector, site que monitora o status de diversos serviços online, o pico de reclamações foi às 13h, com 102 relatos. Os usuários citaram, entre os principais problemas, a conexão com o servidor, gameplay e o acesso ao aplicativo da marca, como foi reconhecido pela própria EA. O TechTudo entrou em contato com a assessoria de imprensa da EA, mas ainda não há um posicionamento oficial da empresa sobre a situação.

A partir de 14h, o número de relatos no Downdetector caiu bastante, chegando a apenas 12 reclamações às 14h17. No Twitter do EA Help, a empresa confirmou que o problema foi resolvido, regularizando os serviços online, incluindo o acesso antecipado ao FIFA 23.