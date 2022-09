FIFA 23: veja lançamento, preço, gameplay e requisitos mínimos

O preço de FIFA 23 varia de acordo com as versões e plataforma. A Standard, ou padrão, começa em R$ 299 e chega a R$ 339. Já a versão Ultimate, que oferece três dias de acesso antecipado e mais benefícios, custa a partir de R$ 379 até R$ 499. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o título.

FIFA 23 chega em breve com tecnologia HyperMotion 2, melhorias no gameplay e mais

1 de 2 FIFA 23 chega em breve com tecnologia HyperMotion 2, melhorias no gameplay e mais — Foto: Divulgação/Electronic Arts

Na nova geração de consoles, os usuários terão acesso ao HyperMotion 2, evolução da tecnologia que foi apresentada em FIFA 22 e que utiliza aprendizado de máquina para criar movimentação realista de atletas. A captura de partidas para análises foi feita com quatro times, sendo dois masculinos e dois femininos, para ter ainda mais dados. A gameplay receberá várias melhorias, como aprimoramento da física da bola, maior facilidade para driblar e o novo chute Power Shot. O comando é ativado pelo próprio jogador e aproxima a câmera do atleta para um momento dramático onde desfere um chute difícil de ser interceptado pelo goleiro.

O game terá suporte a crossplay entre as plataformas da mesma geração, como PS5 e Xbox Series S/X e PC, assim como entre PS4 e Xbox One. No entanto, a ferramenta é apenas para modos 1 vs. 1, como Temporadas, Amistosos e Ultimate Team, mas deixando de fora o Pro Clubs. O FUT também terá um mercado de transferências unificado entre todas as plataformas, entre outras novidades. Além disso, o sistema de química não exigirá mais que jogadores fiquem próximos uns aos outros. Há, ainda, um novo modo single player, o FUT Moments, onde o jogador poderá reviver momentos históricos do futebol mundial em troca de moedas.