FIFA 23: Web App do game já está disponível; veja como acessar

O FIFA 23 recebeu hoje (21) o Web App de seu modo Ultimate Team. O recurso, que fica disponível antes mesmo do lançamento do game, é famoso por permitir administrar vários elementos do modo Ultimate Team sem a necessidade de estar perto de um console. Já o Companion App chega amanhã (22) para dispositivos Android e iPhone ( iOS ) trazendo as mesmas funções, porém no mobile.

O que dá para fazer no FUT Web App?

O FUT Web App é um aplicativo no site oficial da Electronic Arts que permite administrar remotamente o time dos sonhos no modo FIFA Ultimate Team. Para usar o recurso, basta acessar página oficial do Web App (https://www.ea.com/pt-br/fifa/ultimate-team/web-app/ ), fazer login com a mesma conta da Electronic Arts utilizada para jogar FIFA e começar a usufruir do aplicativo. Todos os anos, o site é atualizado com a versão mais recente de game de futebol. Por isso, o Web App de FIFA 22, por exemplo, encerrou suas atividades em 16 de setembro.

Vale lembrar que não é possível jogar partidas de FIFA 23 pelo Web App. Contudo, uma vez logado, o usuário pode organizar a escalação de seu time no Ultimate Team, comprar pacotes na loja do jogo e ficar de olho no Mercado de Transferência. Na versão de 2023, o mercado é unificado entre o consoles, o que amplifica as chances de encontrar usuários interessados em seus itens. A partir do Web App, também é possível participar dos Desafios de Montagem de Elenco.

O que é o Companion App?

Basicamente, o Companion App traz o mesmo conteúdo do Web App do site da EA, porém em formato de aplicativo para dispositivos mobile. Ele também dá acesso a vários recursos de administração para o Ultimate Team e pode ser baixado gratuitamente através das lojas Google Play Store e App Store. Usuários que já possuem o aplicativo do FUT 22 não precisam baixá-lo novamente, pois ele será atualizado para a versão de 2023 automaticamente.

Quando será lançado o FIFA 23?

A data de lançamento oficial de FIFA 23 é 30 de setembro de 2022, quando o game ficará disponível para todos os jogadores. No entanto, é possível acessar o jogo a partir de 27 de setembro adquirindo a Ultimate Edition do jogo, que é pouco mais cara, mas oferece 3 dias de acesso antecipado. Usuários assinantes do EA Play ou do Xbox Game Pass Ultimate podem acessar uma versão de testes de 10 horas de FIFA 23, também a partir do dia 27.