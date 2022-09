Final do CBLOL 2022 (2° Split): como assistir ao jogo entre paiN e LOUD

A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022 chegará ao fim neste sábado (3) em um jogo entre paiN Gaming e LOUD , a partir das 13 horas, em São Paulo (SP). O confronto terá transmissão ao vivo dos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube , além do canal SporTV 4, na TV fechada. O duelo será disputado no formato "melhor de cinco partidas" (MD5). A equipe vencedora levará para casa a premiação de R$ 100 mil e ficará com a vaga brasileira para o Mundial de LOL 2022, que acontecerá na América do Norte a partir do dia 29 de setembro.

A série decisiva realizada no Ginásio do Ibirapuera contará com a presença de torcedores na arena. Vale lembrar que o local já sediou a final do CBLOL 2016, que contou com a vitória da INTZ sobre a CNB e-Sports Club e mais de 10 mil espectadores presentes. Confira a seguir como cada um dos times chega à final.

1 de 3 paiN e LOUD são as finalistas do CBLOL 2022 (2°Split) — Foto: Divulgação/CBLOL paiN e LOUD são as finalistas do CBLOL 2022 (2°Split) — Foto: Divulgação/CBLOL

Onde assistir paiN x LOUD na final do CBLOL (2º Split):

O confronto entre paiN Gaming e LOUD acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a partir das 13h. As contas oficiais do CBLOL vão transmitir as partidas ao vivo nos seguintes links:

Twitch : https://www.twitch.tv/cblol

: https://www.twitch.tv/cblol YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JELS31DVyqU

paiN Gaming

Os Tradicionais aparecem como favoritos ao título no Ginásio do Ibirapuera. Sua vaga na decisão foi conquistada após uma série bastante acirrada contra a própria LOUD na final da chave superior. Com um 3–2 ao final do duelo e uma bela atuação de Matheus "Trigo" Trigo, a paiN ficou com a primeira vaga na grande final, onde estará disputando pelo tetracampeonato. Vale ressaltar que a equipe também chegou na final na primeira etapa do CBLOL 2022. Na ocasião, a RED Canids Kalunga acabou ficando com a taça após vencer os Tradicionais por 3–2.

Lembrando que a paiN foi campeã da competição em 2013, 2015 e 2021. Um fato curioso é que todas as conquistas tinham o atirador Felipe "brTT" Gonçalves presente na lineup. A segunda etapa do CBLOL 2022 será mais uma oportunidade para a equipe encerrar de vez com os ditos de que não é capaz de levar a taça sem a presença do ídolo brTT e, de quebra, representar novamente o Brasil no mundial.

2 de 3 paiN Gaming lutará pelo tetracampeonato no Ginásio do Ibirapuera — Foto: Divulgação/CBLOL paiN Gaming lutará pelo tetracampeonato no Ginásio do Ibirapuera — Foto: Divulgação/CBLOL

LOUD

Embora seja muito famosa no meio dos esportes eletrônicos no Brasil, principalmente no cenário de Free Fire, a LOUD é uma equipe relativamente nova no competitivo de League of Legends. Enquanto a paiN esteve presente nos torneios do MOBA desde os primórdios do game em 2012, a LOUD deu seu primeiro passo nessa aventura quando foi aceita no sistema de franquias do CBLOL no final do ano de 2020. Desde então, a equipe chegou a três playoffs em quatro oportunidades e, antes de chegar na final, teve como melhores resultados dois Top 6 na competição.

Atualmente, a LOUD conta com dois jogadores ex-paiN Gaming: Leonardo "Robo" Souza e Thiago "Tinowns" Sartori, que não tiveram um bom desempenho na primeira etapa, mas foram capazes de ajudar a equipe a chegar na final nesta edição. Outro destaque da lineup é Park "Croc" Jong-hoon, craque da equipe na excelente vitória sobre a FURIA Esports, o resultado que levou a LOUD para a decisão. Embora não seja a favorita na final, a LOUD possui armas para surpreender e chegar ao seu primeiro título de CBLOL.

3 de 3 LOUD vai em busca do seu primeiro título nacional já em sua primeira final de CBLOL — Foto: Divulgação/CBLOL LOUD vai em busca do seu primeiro título nacional já em sua primeira final de CBLOL — Foto: Divulgação/CBLOL