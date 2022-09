Fone Bluetooth: qual o modelo ideal para você?

Com a quantidade de marcas, a variedade de modelos e de preços no mercado atualmente, escolher um fone de ouvido Bluetooth deveria ser tarefa fácil. Mas a imensa oferta de produtos diferentes pode confundir o consumidor que não sabe por onde começar sua pesquisa e não quer gastar dinheiro com um produto mediano. Por isso, a Americanas ajuda você a escolher o melhor fone de ouvido sem fio.

Quais os modelos de fone de ouvido Bluetooth mais comuns?

Os fones de ouvido sem fio e com conexão Bluetooth podem ser divididos em quatro categorias, basicamente: fones earbuds ou auriculares, fones intra-auriculares ou in-ear, fones supra-aurais ou on-ear e fones circunaurais ou over-ear.

- Earbuds ou fones auriculares

São os fones de ouvido que se acomodam na entrada do canal auditivo, podendo ter ponteira de espuma ou não. Esses dispositivos foram popularizados pelas fabricantes de celular, mas ficaram conhecidos bem antes, pelo modelo que acompanhava os iPods da Apple (ainda com fio).

Earbuds são portáteis e indicados para quem se incomoda com fones in-ear, que ficam presos no canal auditivo em razão da ponteira de silicone. Eles podem ter alças para prender por trás das orelhas ou um cordão, para passar por trás do pescoço - o que é ideal, por exemplo, para quem corre na rua.

Sua estrutura costuma ser simples, o que pode entregar um som honesto, mas de qualidade inferior a outros concorrentes, nas opções mais custo-benefício. Mas também há earbuds de alta qualidade e valor mais caro.

- Fones intra-auriculares ou In-ears

Atualmente, são os modelos mais vendidos, em razão da boa relação entre preço, qualidade do áudio e duração da bateria, com as caixinhas portáteis que conseguem dar três, quatro ou mais cargas nos fones.

Como possuem uma parte que fica dentro do canal auditivo, protegida pelas ponteiras de silicone ou borracha, eles fazem um isolamento do ruído externo de forma passiva. Normalmente, na parte externa, eles contam com algum controle, em botão ou toque, para pausar a música, pular para a próxima, aumentar ou reduzir o volume.

Entretanto, já há modelos mais caros e sofisticados que conseguem fazer o cancelamento de ruído ativo, mesmo em um fone tão pequeno. E nesse segmento, a relação custo-qualidade quase sempre é verdadeira: os modelos mais baratinhos funcionam para o dia a dia, mas os fones mais caros entregam um som muito mais rico e cheio de nuances nos graves, médios e agudos.

- Fones On-ears ou supra-aurais

Esses são os fones de ouvido com o arco que fica apoiado na nossa cabeça e almofadas com a estrutura contendo os drivers do dispositivo, que ficam em cima das orelhas, mas sem cobri-las totalmente.

A construção maior do que os fones portáteis permite não apenas a presença de drivers dinâmicos maiores, que proporcionam melhor qualidade de áudio, como também uma bateria mais duradoura. Essa estrutura, inclusive, tem variações em diferentes modelos: as almofadas podem ser totalmente fechadas, em formato de concha, ou abertas, permitindo a entrada do som exterior.

Existem fones de ouvido caros, projetados para audiófilos, que usam essa estrutura aberta para criar uma espécie de ambientação de palco sonoro, com um áudio equilibrado projetado ao redor da sua orelha, e não dentro do canal auditivo, como os modelos anteriores.

Na questão da mobilidade, a escolha depende do usuário. Há quem fique mais confortável com fone Bluetooth com arco e almofadas, até mesmo para fazer exercícios na academia. É interessante pesquisar ainda os modelos que possuem entrada para cabo, o que torna os fones ainda mais úteis no dia a dia com reuniões por vídeo no computador.

- Fones Over-ear ou circunaurais

Aqui, o consumidor encontra a maior qualidade de som, as melhores tecnologias de cancelamento de ruído ativo e a maior duração de bateria. Porém, esses fones que cobrem totalmente as orelhas, sem perder o conforto, costumam ser a opção mais cara e menos portátil.

Por sua construção mais robusta, os fabricantes conseguem apresentar fones com som mais vibrante e desenvolvido, mesmo com volumes mais baixos, em razão do isolamento das almofadas. Grandes marcas oferecem substituição das almofadas, inclusive, demonstrando que esses fones Bluetooth podem ser um investimento para uso por muitos anos.

Como escolher um fone Bluetooth?

Depois de decidir o formato do seu fone de ouvido Bluetooth, é importante pesquisar as especificações que os fabricantes fornecem e também olhar alguns reviews de consumidores, além da compatibilidade. Por exemplo, fones da Apple, como os AirPods Pro e Max, só funcionam em todos os seus recursos com dispositivos da mesma marca.

Como dissemos, a relação custo-qualidade costuma ser real em fones de ouvido Bluetooth. Por isso mesmo, produtos mais sofisticados costumam trazer não apenas uma construção mais robusta, como um acréscimo de codecs, softwares que privilegiam a tradução dos dados em som de melhor qualidade.

É interessante checar outras funcionalidades para fazer o melhor uso do seu novo fone. A começar pela duração da bateria e versão do Bluetooth: a mais recente em uso é a 5.2, que tem mais estabilidade e qualidade.

Vai utilizar os fones para games, para assistir a séries e filmes? Confira a compatibilidade com seu videogame e com tecnologias como Dolby Atmos e som 3D.

Viaja bastante de ônibus e avião? A escolha deve ser por um fone com cancelamento ativo de ruído, tecnologia que atenua o som ambiente e deixa o usuário muito mais imerso no que estiver ouvindo.

Quer um fone portátil para ouvir música e podcasts na rua e no transporte público? Escolha um earbuds ou um fone In-ear TWS (True Wireless Stereo), conexão que costuma ser mais estável.

