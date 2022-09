Fortnite: o que é um Gêiser e como usar para 'voar' pelo mapa

👉 Fortnite World Cup 2022 vai acontecer ? Confira no Fórum do TechTudo

O gêiser no Fortnite é uma cratera no solo que entra em erupção em um intervalo de poucos segundos. A erupção em questão lança água escaldante e vapor para o alto, assim como funcionam os gêiseres da vida real. No Battle Royale, você pode utilizá-los para ganhar um enorme impulso para cima, antes de planar de volta ao solo com sua asa-delta.