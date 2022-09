Galaxy A22 vs Galaxy A21S: o que muda entre os celulares Samsung

Enquanto o Galaxy A21S desembarcou no Brasil em junho de 2020, o Galaxy A22 foi anunciado pouco mais de um ano depois, em agosto de 2021. O A21S é encontrado nas cores azul, preta e branca. Já o A22 foi trazido para o Brasil nas cores branca, preta, verde e violeta. Saiba o que mudou entre os aparelhos neste comparativo.

2 de 10 Galaxy A21S está disponível nas cores azul, branco e preto — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A21S está disponível nas cores azul, branco e preto — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

Galaxy A22 e Galaxy A21S têm construções similares e dimensões próximas, sendo o celular de 2021 ligeiramente menor e mais leve. Ambos são construídos em plástico com telas com resolução HD+, sem proteção contra água, poeira ou impactos.

A tela do A22, porém, é melhor frente ao rival, pois se trata de uma tela Super AMOLED com atualização de até 90 Hz, que deve tornar a imagem de filmes e jogos mais fluida. Enquanto isso, o A21S tem tela LCD de 60 Hz.

3 de 10 O Galaxy A22 foi lançado pela Samsung no Brasil em 26 de julho de 2021 — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy A22 foi lançado pela Samsung no Brasil em 26 de julho de 2021 — Foto: Divulgação/Samsung

Enquanto a câmera frontal do A21S está alocada em um furo no canto da tela, o A22 tem um notch em formato de gota, centralizado na parte superior do display. As câmeras principais estão abrigadas em um módulo na parte traseira do aparelho, mesma localização do sensor de impressões digitais do A21S. No caso do A22, o sensor de impressões digitais está localizado no botão de energia.

Câmeras da Samsung

O módulo de câmeras recebeu melhorias de uma geração para a outra. Apesar de ter a mesma estrutura com quatro sensores (sendo o principal de 48 MP), a câmera do Galaxy A22 tem estabilização óptica (OIS). Tal recurso deve garantir uma qualidade superior às fotos, mesmo que em ambientes com luz desfavorável. Os vídeos produzidos em ambos podem chegar à resolução Full HD a 30 quadros por segundo, e ambas as câmeras contam com recurso HDR.

4 de 10 Galaxy A22 inclui conjunto de câmeras quádruplo — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A22 inclui conjunto de câmeras quádruplo — Foto: Divulgação/Samsung

O sensor de profundidade ainda traz um interessante recurso nos dois aparelhos, para ajuste automático que desfoca o ambiente e destaca o objeto fotografado, chamado de Live Focus pela Samsung.

O módulo de câmeras do Galaxy A22 se organiza da seguinte forma:

Principal de 48 MP (f/1,8)

Ultra wide de 8 MP (f/2,2)

Profundidade de 2 MP (f/2,4)

Macro de 2 MP (f/2,4)

Frontal de 13 MP (f2,2)

5 de 10 Câmeras do Galaxy A21S — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Galaxy A21S — Foto: Divulgação/Samsung

Outro recurso presente nos sensores dos dois aparelhos é o efeito bokeh, presente nas câmeras de selfie e que valoriza as fotos tiradas pela câmera frontal.

Estes são os sensores presentes no Galaxy A21S:

Principal de 48 MP (f/2,0)

Ultra wide de 8 MP (f/2,2)

Macro de 2 MP (f/2,4)

Profundidade de 2 MP (f/2,4)

Frontal de 13 MP (f/2,2)

Desempenho e armazenamento

6 de 10 Enquanto o Galaxy A21S possui um processador Exynos, da Samsung, o A22 possui um processador MediaTek — Foto: Divulgação/Samsung Enquanto o Galaxy A21S possui um processador Exynos, da Samsung, o A22 possui um processador MediaTek — Foto: Divulgação/Samsung

O desempenho dos smartphones é similar, uma vez que ambos oferecem 4 GB de memória RAM e processadores de oito núcleos que podem chegar aos 2 GHz de velocidade. Na prática, o desempenho do Exynos presente no Galaxy A21S deve ser levemente superior ao processador do Galaxy A22. A troca do processador da própria Samsung pelo MediaTek, porém, deve contribuir para mais economia de bateria no telefone mais novo.

Apesar das semelhanças, há uma grande diferença no armazenamento. Enquanto o Galaxy A21S tem 64 GB de memória interna, dos quais apenas 48,3 GB estão disponíveis para o usuário, o Galaxy A22 tem 128 GB, sendo que 103,6 GB estão disponíveis para o usuário — mais que o dobro do rival.

Para contornar a deficiência, ambos contam com possibilidade de expansão de memória via cartão microSD — de até 512 GB no A21S e de até 1 TB para no A22.

Bateria

7 de 10 Tanto o Galaxy A21S quanto o Galaxy A22 têm baterias de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung Tanto o Galaxy A21S quanto o Galaxy A22 têm baterias de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

A bateria incluída pela Samsung nos dois Galaxy é idêntica, com 5.000 mAh. Tanto o Galaxy A21S quanto o Galaxy A22 devem chegar a um dia completo de uso sem a necessidade de recarga. Ambos também contam com a possibilidade de carregamento rápido, com fontes de 15 W que podem ser compradas à parte.

Versão do Android

8 de 10 A Samsung já anunciou a chegada do One UI 4 para os dois aparelhos — Foto: Divulgação/Samsung A Samsung já anunciou a chegada do One UI 4 para os dois aparelhos — Foto: Divulgação/Samsung

Outra grande diferença dos aparelhos diz respeito à versão do Android. Enquanto o A21S vem equipado com o Android 10, o A22 já chega com o Android 11. Apesar disso, ambos estão na lista de atualizações divulgada pela Samsung no final de 2021, e devem receber o Android 12 juntamente ao One UI 4. Além da personalização visual, essa versão do sistema muda a área de notificações.

Com a atualização, a Samsung promete implementar melhorias quanto à economia de bateria, na área de segurança e privacidade das câmeras e dos microfones, e na integração ao sistema de gestos presente no Android 12. Vale mencionar que a política da Samsung garante atualizações de segurança por até quatro anos, portanto, o Galaxy A22 deve ter vantagem com pelo menos um ano a mais de atualizações.

Recursos adicionais

9 de 10 O Galaxy A21S possui o sensor de impressões digitais ao lado do módulo de câmeras — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy A21S possui o sensor de impressões digitais ao lado do módulo de câmeras — Foto: Divulgação/Samsung

Os dois celulares podem se conectar à redes Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz e contam com Bluetooth 5.0, mas apenas o A22 tem o NFC, recurso utilizado para pagamentos por aproximação. As versões dos celulares trazidas para o Brasil têm internet móvel limitada ao 4G.

Uma evolução notória foi a migração do sensor de impressões digitais da parte de traz do aparelho, no Galaxy A21S, para o botão de energia, no A22, o que torna o desbloqueio do telefone mais ergonômico. As conexões de 3,5 mm para fones de ouvido e USB-C também estão presentes.

Preços e descontos dos Galaxy

10 de 10 O Galaxy A22 é vendido no Brasil nas cores branca, preta, verde e violeta. — Foto: Divulgação/Amazon O Galaxy A22 é vendido no Brasil nas cores branca, preta, verde e violeta. — Foto: Divulgação/Amazon

Confira as especificações técnicas do Galaxy A22 e do Galaxy A21S na tabela abaixo:

Samsung Galaxy A22 vs Samsung Galaxy A21S Especificações Galaxy A22 Galaxy A21S Data de lançamento fevereiro de 2021 Junho de 2020 Preço de lançamento R$ 1.899 R$ 1.999 Preço atual R$ 1.319 R$ 1.549 Tela 6,4 6,5 polegadas Resolução de tela HD+ (720 x 1600 pixels) HD+ (720 x 1600 pixels) Painel de tela OLED LCD Processador MediaTek Helio G80, com oito núcleos de até 2 GHz Exynos 850, com oito núcleos de até 2 GHz Memória RAM 4 GB 4 GB Armazenamento 128 GB 64 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1 TB sim, microSD de até 512 GB Câmera principal quádrupla, 48, 8, 2 e 2 MP quádrupla, 48, 8, 2 e 2 MP Câmera frontal (selfie) 13 MP 13 MP Sistema operacional Android 11 Android 10 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Telefonia Dual SIM Dual SIM Dimensões e peso 159,3 x 73,6 x 8,4 mm; 186 gramas 163,7 x 75,3 x 8,9 mm; 192 gramas Cores branco, preto, verde e violeta azul, preto e branco

Com informações de Samsung (1/2) e Versus

