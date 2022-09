Galaxy Book 2 360: as principais novidades do notebook 2 em 1 da Samsung

A Samsung lançou recentemente no Brasil o Galaxy Book 2 360, dispositivo com formato 2 em 1, que pode ser usado como computador tradicional ou como tablet, com dobradiças que giram 360 graus. O novo notebook Samsung vem equipado com processador de última geração e tem mais algumas novidades para os usuários. O Submarino fala mais a seguir.

O Galaxy Book 2 360 foi apresentado neste ano, juntamente com o Galaxy Book 2 Pro, durante a feira MWC 2022. Os dois notebooks são apresentados como opções para usuários em busca de equipamentos de alta portabilidade e bom desempenho para o dia a dia, em razão do design ultrafino e do peso, pouco mais de 1 kg.

Um dos principais diferenciais do Galaxy Book 2 360 é a tela AMOLED com volume de cor de 120% (DCI-P3) que, segundo a marca, proporciona uma experiência imersiva e brilhante, seja no modo notebook ou tablet. O brilho é 33% superior ao modelo anterior.

Por aqui, o Galaxy Book 2 360 foi lançado com 13,3 polegadas e resolução Full HD, com opções de cores prata ou grafite. Ele conta com sistema de som com alto-falantes AKG e tecnologia Dolby Atmos, com amplificador inteligente para potência máxima de 5 W.

A câmera foi atualizada, com resolução 720p e o ângulo de visão aumentou de 77º para 87º. Com isso, a Samsung promete chamadas de vídeo mais nítidas, enquadramento automático do usuário e efeitos de fundo. O dispositivo conta ainda com cancelamento inteligente de ruído, para garantir um áudio melhor e sem distrações em reuniões e apresentações no home office.

Desempenho do Galaxy Book 2 360

O novo Galaxy Book 2 360 vem equipado com a mais recente geração de processadores da Intel, Core de 12ª geração. O usuário pode escolher entre Intel Core i5 ou Core i7, com opções de 8, 16 ou 32 GB de memória RAM e armazenamento entre 512 GB ou 1 TB.

Os novos notebooks da Samsung ainda contam com a solução gráfica integrada Intel Iris X Graphics.

Essas especificações permitem ao usuário uma rotina multitarefa sem travamentos ou lentidão, e até mesmo rodar alguns games competitivos e/ou menos exigentes graficamente.

Outro destaque é a possibilidade de usar a caneta S Pen com o Galaxy Book 2 360, com promessa de menor latência para desenhar e escrever diretamente na tela.

O equipamento é compatível com Wi-Fi 6E, padrão mais recente e de velocidade superior. Nas laterais, ele conta com portas Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, saída de 3,5 mm para fone de ouvido e leitor de cartões microSD.

A bateria tem promessa de até 21 horas de reprodução de vídeo e o carregamento é feito por meio de um adaptador de 65 W com cabo USB-C.

Por fim, vale falar da segurança no lançamento da Samsung. O novo notebook oferece desbloqueio por impressão digital, com a biometria armazenada isoladamente, em um microprocessador separado.

Para conhecer mais sobre o Galaxy Book 2 360 e pesquisar mais opções de notebooks, visite o site ou baixe o app Submarino.