Galaxy Buds 2 Pro vs AirPods Pro 2: compare preço e ficha técnica

Por enquanto, apenas o fone de ouvido da Samsung está sendo efetivamente vendido no Brasil. Os AirPods Pro 2 da Apple aparecem no site da fabricante — no entanto, sem data para começarem a ser comercializados. Os produtos também possuem recursos exclusivos para seus ecossistemas, compatíveis com celulares da linha Galaxy (Android) e iPhone (iOS), respectivamente. Abaixo compare a ficha técnica do Galaxy Buds 2 Pro e dos AirPods Pro 2.

2 de 5 Galaxy Buds 2 Pro já está sendo vendido no país — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds 2 Pro já está sendo vendido no país — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

📝 Apple Watch é bom? Comente no Fórum TechTudo

Design

Para o Galaxy Buds 2 Pro, a Samsung manteve um formato arredondado, semelhante a um botão. Com ponteiras de silicone, o acessório ganhou um acabamento fosco, que dá ainda mais a sensação premium ao visual. Ao contrário da rival, os fones de ouvido da sul-coreana podem ser encontrados em três cores distintas: violeta, grafite ou branco. As dimensões do aparelho também foram reprojetadas, sendo cerca de 15% menores do que a versão anterior e ainda mais leves. O design inclui a mesma certificação de resistência à água da versão anterior, a IPX7, que garante até 1 m de imersão em líquidos e proteção contra suor.

Mais uma vez, a Apple decidiu que, em time que está ganhando, não se mexe — e fez pouquíssimas alterações na aparência dos AirPods Pro 2. Assim, as hastes mais curtas e a predominância da cor branca continuam sendo suas principais características. No entanto, para a segunda geração do modelo, um controle touch foi adicionado ao produto. O recurso permite ajustes rápidos de volume com um leve deslizar dos dedos para cima ou para baixo na haste. Além disso, os acessórios da maçã contam com proteção a respingos de água e suor IPX4.

Vale ressaltar que tanto os fones de ouvido Bluetooth da Samsung quanto da Apple mantém o formato in-ear. Nele, as pontas de silicone são encaixadas mais precisamente no ouvido, impedindo saídas de áudio e melhorando a imersão do usuário.

3 de 5 Fones de ouvido AirPods Pro 2 da Apple ainda estão disponíveis para a venda no Brasil — Foto: Divulgação/Apple Fones de ouvido AirPods Pro 2 da Apple ainda estão disponíveis para a venda no Brasil — Foto: Divulgação/Apple

Funcionalidades

Tentando atrair o consumidor para o uso de seu próprio ecossistema, a Samsung disponibilizou recursos exclusivos em seu fone de ouvido para serem usado em conjunto com produtos da linha Galaxy. Um deles é o áudio Hi-Fi de 24 bits, presente nas especificações do Galaxy Buds 2 Pro, que promete reproduzir sons mais imersivos e músicas com mais detalhes sonoros. O outro fator é a presença do novo codec da Samsung, SSC HiFi (Samsung Seamless Codec), usado para que o fone entregue mais dados sonoros do que o Buds Pro. Ambas as novidades necessitam de um dispositivo com One UI 4.0 ou superior para funcionar. Celulares sem essas especificações, no entanto, terão áudio de 16 bits.

A Apple traz aos AirPods Pro 2 o áudio espacial personalizado. Usando a câmera TrueDepth no iPhone, os usuários podem fazer o rastreamento dinâmico de cabeça, que inclui verificar o tamanho das orelhas para tornar a reprodução de áudio única para cada um. O novo chip H2 da Apple também traz um driver exclusivo para, segundo a fabricante, entregar graves potentes e agudos intensos, garantindo mais eficiência também em outros recursos de áudio.

4 de 5 AirPods Pro 2 trazem o áudio espacial personalizado como um dos seus principais recursos — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 trazem o áudio espacial personalizado como um dos seus principais recursos — Foto: Divulgação/Apple

Qualidade do som

Ambos os fones de ouvido sem fio trazem, entre seus pontos positivos, melhorias no cancelamento ativo de ruídos (ANC), recurso que ajuda na imersão na hora de ouvir músicas ou seus podcasts favoritos ao bloquear os sons de fora. No caso do Galaxy Buds 2 Pro, a tecnologia melhorou cerca de 40% em relação ao Galaxy Buds Pro, segundo a Samsung. As duas marcas ainda contam com áudio espacial (chamado pela Samsung de áudio 360), que reconhece o movimento da cabeça direcionando o som.

Contudo, a Apple tende a estar um pouco à frente graças ao chip H2. O hardware permite, além do rastreamento dinâmico da cabeça, a Equalização Adaptativa, que ajusta a música aos seus ouvidos em tempo real. Uma alteração importante está no microfone dos fones, redesenhado para o lado de dentro. Há também o uso de algoritmos para reconhecer e articular melhor a voz durante chamadas de áudio e vídeo, diminuindo a distorção do som.

Para quem ainda assim prefere o dispositivo da Samsung, vai gostar de saber que o Buds 2 Pro permanece com a detecção de voz. O recurso identifica quando começa uma conversa e diminui o volume da música automaticamente, entrando em modo ambiente, assim que reconhece a voz do usuário. Os fones de ouvido da Samsung ainda possuem sensores de acelerômetro, giroscópio, proximidade, saguão, toque e unidade de captura de voz.

5 de 5 No estojo, o Galaxy Buds 2 Pro tem até 29 horas de recarga com o ANC desligado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo No estojo, o Galaxy Buds 2 Pro tem até 29 horas de recarga com o ANC desligado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Bateria

Um destaque dos dois modelos é, sem dúvidas, a bateria. Para os consumidores que preferem o ecossistema da Apple, a versão dos AirPods Pro 2 entrega seis horas de som com uma única carga. Quando acompanhados do estojo de carregamento, esse tempo sobe para até 30 horas com o ANC ativo. Vale ressaltar que a caixinha é compatível com carregamento MagSafe e ganhou resistência à água e ao suor, assim como os dispositivos de áudio.

Já a autonomia da bateria do Galaxy Buds 2 Pro manteve a especificação da versão anterior, prometendo cinco horas de uso com o cancelamento ativo de ruídos (ou oito horas com o recurso sonoro desligado). Ao ser colocado no estojo, ele garante até 29 horas de recarga com o ANC desligado, sendo também compatível com o carregamento sem fio.

Preço e principais concorrentes

O Galaxy Buds 2 Pro, pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.299. Os AirPods Pro 2, no entanto, ainda não estão à venda no país.

Uma vez que os fones de ouvido da Apple ainda não estão disponíveis no mercado brasileiro, os principais concorrentes do Galaxy Buds 2 Pro acabam sendo a versão anterior do AirPods Pro — lançada em 2019. O modelo conta com áudio espacial e pode ser encontrado no site da Amazon por R$ 1.729. Outra opção é o Beats Fit Pro, que custa R$ 2.599 na Amazon, traz configurações mais parecidas com os AirPods Pro originais, até mesmo pela presença do processador H1.

Ficha técnica dos Galaxy Buds 2 Pro e AirPods Pro 2

Galaxy Buds 2 Pro x AirPods Pro 2 Especificações Galaxy Buds 2 Pro AirPods Pro 2 Lançamento 2022 2022 Preço R$ 1.299 R$ 2.599 Resposta de frequência não divulgado não divulgado Impedância não divulgado não divulgado Driver não divulgado não divulgado Chip não divulgado Apple H2 Conectividade Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Bateria até cinco horas até seis horas Peso 5,5 g 5,3 g Dimensões 21,6 mm x 19,9 mm x 18,7 mm 30,9 mm x 21,8 mm x 24,0 mm

Com informações de Apple e Samsung

No vídeo abaixo, veja sete fatos sobre o iPhone 14

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple