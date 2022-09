Galaxy M22 vs Galaxy M21S: o que muda entre os celulares Samsung

O Galaxy M22 faz parte da linha de celulares Samsung com ficha técnica intermediária, que são vendidos exclusivamente na internet. O aparelho, lançado em 2021, chegou ao mercado brasileiro para substituir o Galaxy M21S (2020), que tinha entre seus pontos de destaque, uma bateria de 6.000 mAh. Na versão mais recente, a capacidade da bateria ficou um pouco menor, com 5.000 mAh, assim como outras características da ficha técnica do aparelho, explanadas no comparativo abaixo.

O Galaxy M21S foi lançado por R$ 1.699 e ainda não teve alteração de preço. Já o Galaxy M22 chegou no ano passado por R$ 1.799 e pode ser visto por cerca de R$ 1.408 atualmente, uma redução de R$ 390. O modelo mais antigo entre os celulares, no entanto, foi retirado da prateleira virtual da empresa.

2 de 6 Câmera com sensor de até 48 megapixel é destaque do novo Galaxy M21 — Foto: Reprodução/Amazon.in Câmera com sensor de até 48 megapixel é destaque do novo Galaxy M21 — Foto: Reprodução/Amazon.in

Tela e design

As mudanças de design da tela do Galaxy M21S e Galaxy M22 são sutis, mas não devem passar despercebidas aos olhares mais atentos. O modelo mais recente é um pouco maior do que seu antecessor, mas possui um pior aproveitamento desse espaço, com bordas mais grossas e o notch em formato de gota dando a impressão de ocupar — mesmo que infimamente — uma maior área no display.

Ambos possuem tela de 6,4 polegadas Super AMOLED. Mais uma vez o M21S sai na frente com resolução Full HD+ (2340 x 1080 pixels) contra HD+ (1600 x 720 pixels) do M22. A taxa de atualização, no entanto, é maior no aparelho mais recente: 60 Hz no M21S e 90 Hz no M22. Na época de seu lançamento no Brasil, o modelo de 2020 podia ser encontrado nas cores azul e preta, já o celular de 2021, nas versões preto, azul e branco.

3 de 6 Câmeras do Galaxy M22 — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Galaxy M22 — Foto: Divulgação/Samsung

Câmeras da Samsung

Outra diferença entre os dois smartphones está nas câmeras. Enquanto o Galaxy M21S possui na parte traseira um conjunto com três câmeras, divididas entre uma principal de 64 MP, ultra wide de 8 MP e sensor de profundidade de 5 MP, o Galaxy M22 ganhou uma câmera a mais. Apesar da adição, o celular teve uma queda na qualidade da resolução da sua câmera principal.

O sistema quádruplo de câmeras do aparelho conta com uma câmera principal de 48 MP, ultra wide de 8 MP, sensor de profundidade de 2 MP e a macro de 2 MP, para dar destaque aos detalhes de uma imagem bem de perto. Na câmera frontal, a vantagem permanece com o modelo mais antigo, que conta com 32 MP contra os 13 MP ofertados pelo M22.

4 de 6 Galaxy M31 traz mais memória RAM e chip Exynos 9611 mais potente — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M31 traz mais memória RAM e chip Exynos 9611 mais potente — Foto: Divulgação/Samsung

Desempenho e armazenamento

Nem as mudanças nas especificações de desempenho tiveram melhorias significativas com o upgrade da linha, o que pode espantar o consumidor que ansiava por mais robustez. O Galaxy M21S conta com o processador Samsung Exynos 9611 – um octa-core de até 2,3 GHz de velocidade –, memória RAM de 4 GB e armazenamento de 64 GB expansível até 512 GB via cartão microSD.

Já o Galaxy M22 traz o MediaTek Helio G80 – um octa-core de até 2,0 GHz de velocidade – com a mesma quantidade de memória RAM que o seu antecessor. O chipset, no entanto, suporta uma memória maior, garantido ao M22 o crescimento para 128 GB de armazenamento interno com expansão para até 1 TB, também via microSD.

Bateria da Samsung

Seguindo as características da linha M da Samsung, que detém aparelhos com baterias mais duradouras, ambos os celulares seguram bem o uso padrão do dia a dia. Mesmo com a redução entre os modelos, o Galaxy M22 ainda ostenta 5.000 mAh e é compatível com carregamento rápido de 25 Watts, mesmo que seja acompanhado de um carregador de somente 15 Watts.

O celular de 2020, trazia como seu diferencial, uma bateria acima da média dos intermediários, com 6.000 mAh. Apesar disso, não era compatível com a carga rápida, trazendo um carregador de 15 W na caixa.

5 de 6 Android 11 traz melhorias de privacidade e recursos para facilitar a comunicação entre pessoas — Foto: Pedro Vital/TechTudo Android 11 traz melhorias de privacidade e recursos para facilitar a comunicação entre pessoas — Foto: Pedro Vital/TechTudo

Versão do Android

Ambos os smartphones são compatíveis com Android 11, mas o M22 já está com a atualização do Android 12 disponível. Além disso, os aparelhos possuem a interface da Samsung, a One UI.

É importante ressaltar que, em fevereiro de 2021, a Samsung se comprometeu a entregar atualizações de segurança para celulares da linha Galaxy, lançados a partir de 2019, por ao menos quatro anos. Segundo a gigante sul-coreana, a decisão contempla smartphones e tablets das linhas Z, S, Note, A, M, XCover e Tab, sem necessariamente abranger todos os modelos comercializados pela marca.

A lista com os aparelhos elegíveis — que haviam sido lançados até então — foi divulgada pela empresa na mesma época.

6 de 6 Galaxy M22 cores — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M22 cores — Foto: Divulgação/Samsung

Recursos adicionais

Por serem telefones considerados intermediários, não há grandes novidades na ficha técnica desses aparelhos da Samsung. Os dois celulares possuem leitor de impressão digital, Bluetooth 5.0, Wi-Fi de 5 GHz, dual SIM e entrada P2 para fones de ouvido. Nenhum dos modelos é compatível com a rede 5G, disponibilizando apenas conectividade 4G/LTE.

Apesar disso, o Galaxy M22 pode ganhar algum destaque para aqueles consumidores que procuram por pagamento por aproximação. O celular é compatível com NFC, facilitando o uso da carteira digital para quem não gosta de sair com o objeto físico pesando no bolso.

Preços e descontos dos Galaxy

Na época em que foi lançado, em 2020, o Galaxy M21S teve o preço sugerido de R$ 1.699. O smartphone não é mais comercializado pela Samsung e praticamente sumiu das prateleiras das varejistas online. O Galaxy M22, no entanto, permanece como opção na loja oficial da sul-coreana e também pode ser encontrado no site da Amazon por cerca de R$ 1.408, um preço menor que o de lançamento.

Galaxy M21S vs Galaxy M22 Especificações Galaxy M21S Galaxy M22 Lançamento novembro de 2020 setembro de 2021 Preço de lançamento R$ 1.699 R$ 1.799 Preço atual R$ 1.699 R$ 1.408 Tela 6,4 polegadas 6,4 polegadas Resolução da tela Full HD+ (1080 x 2340 pixels) HD+ (1600 x 720 pixels) Processador Exynos 9611 (octa-core de até 2,3 GHz) Helio G80 (octa-core de até 2 GHz) Memória RAM 4 GB 4 GB Armazenamento 64 GB 128 GB Cartão de memória sim, microSD de até 512 GB sim, microSD de até 1 TB Câmera traseira tripla, 64, 8 e 5 MP quadrúpla 48, 8, 2 e 2 MP Câmera frontal 32 MP 13 MP Bateria 6.000 mAh 5.000 mAh Sistema operacional Android 11 Android 11 Dimensões e peso 159,2 x 75,1 x 8,9 mm, 191g 159,9 x 74,0 x 8,4 mm, 186g Cores azul e preto azul, preto e branco

Com informações de Samsung