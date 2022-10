Galaxy M62 vs Galaxy S20 FE: comparativo expõe preço e ficha técnica

O Galaxy Fan Edition (FE) desembarcou no mercado nacional em 2020 por preços a partir de R$ 4.499, mas já pode ser encontrado em torno de R$ 1.999 no Submarino – uma queda de cerca de R$ 2.200. Enquanto isso, o M62 foi lançado em 2021 por R$ 3.499 e aparece por R$ 2.499 no Submarino — desconto de R$ 1.000. Nas linhas a seguir, explore as características e o comparativos entre os smartphones.

Tela e design

Enquanto o Galaxy M62 oferece um display Full HD+ (1080 x 2400 pixels) de 6,7 polegadas, o S20 FE entrega proporções ligeiramente menores, com 6,5 polegadas e a mesma resolução. A maior diferença está na taxa de atualização: o S20 FE traz 120 Hz contra 60 Hz do M62, o que significa que o uso do primeiro terá animações de sistema e games mais fluidos.

No quesito acabamento, o S20 FE tem como diferencial o Gorilla Glass 3, no qual tende a entregar maior proteção contra riscos na tela. Além disso, o modelo ainda apresenta a certificação IP68, que dá proteção contra respingos d’água e poeira. De acordo com a fabricante, a resistência a água é de até 1,5 metro por até 30 minutos.

A estética da parte frontal dos dois celulares é bem parecido, ambos com a câmera de selfie embutida na tela. Já na traseira, o M62 opta por trazer o módulo das câmeras no formato de um quadrado com um relevo e moldura. O S20 FE, por outro lado, destaca as lentes em um retângulo preto que contrasta com o resto do celular. Vale mencionar que o material da parte traseira aplicado em ambos os smartphone é de plástico.

Câmeras da Samsung

O arranjo fotográfico também evidencia uma diferença relevante entre os dois modelos. O Galaxy S20 FE, por exemplo, distribui as lentes da câmera tripla entre principal, ultra wide e teleobjetiva. O smartphone M62, por sua vez, apresenta módulo de câmera quádruplo e dedica um sensor exclusivo para a captação de imagens macro.

O Galaxy M62 dispõe de um conjunto de quatro câmeras na parte traseira:

Câmera principal de 64 MP (f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (f/2.2)

Macro de 5 MP (f/2.4)

Sensor de profundidade de 5 MP (f/2.4)

O conjunto de lentes do S20 FE é dessa maneira:

Principal 12 MP (f/1.8),

ultra wide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 8 MP (f/2.4)

Na hora de fazer selfies, ambos os modelos da Samsung dispõem de câmera de 32 MP com abertura f/2.2. Apesar deles gravarem filmes em 4K, o S20 FE consegue 60 quadros por segundo, enquanto o M62, somente 30. Outra diferença é estabilizador óptico (OIS) em favor da linha S, cujo recurso deve assegurar aos modelos uma ampliação de imagem com maior qualidade e registros nítidos.

Desempenho e armazenamento

A nova versão do Fan Edition conta o processador Snapdragon 865. Ele conseguiu bom desempenho em testes de benchmarks como o Geekbench, quando o S20 FE bateu 901 pontos com o chip da Qualcomm contra 887 pontos com o processador Exynos. Ao todo, ele traz oito núcleos de até 2,84 GHz. Sua performance não deve deixar a desejar em tarefas diárias.

O Galaxy M62, por sua vez, conta com o Exynos 9825. O processador tem oito núcleos e velocidade entre 1,95 e 2,73 GHz.

Enquanto o M62 apresenta somente a opção de 8 GB de memória RAM, o S20 é flexível e pode ter, a depender da versão, entre 6 GB ou 8 GB. Quanto ao armazenamento interno, ambos os modelos podem variar entre 128 GB e 256 GB. Os dois Galaxy permitem a possibilidade de expansão de memória através do cartão MicroSD.

Bateria dos celulares

O S20 FE traz bateria de 4.500 mAh. A depender do uso, o usuário deve ter a disponibilidade suficiente para até 19 horas de reprodução de vídeo ou 14 horas navegando na internet 4G. Vale mencionar, no entanto, que o componente deixou a desejar nos testes do TechTudo, especialmente quando a tela estava na maior capacidade da taxa de atualização, de 120 Hz. Nesse sentido, é recomendado aos usuários desativar esta função quando não for necessário para aliviar o consumo de energia.

Enquanto isso, o M62 ganha de goleada. Com a potência de 7.000 mAh, o smartphone tem uma posição de destaque e é um dos maiores existente no mercado. Inclusive, ele ganha até de telefones da categoria premium. Isso significa, que toda essa capacidade deve permitir entre dois ou três do do aparelho longe das tomadas, segundo o fabricante.

Ambos os dispositivos são compatíveis com o carregamento rápido de 25 Watts, no qual deve proporcional o carregamento completo da bateria em pouco menos de duas horas. Os telefones trazem carregador na caixinha inicial. Além disso, o S20 FE ainda conta com a tecnologia Wireless PowerShare, que garante ao aparelho a recarga por aproximação e sem fio.

Versão do Android

O Galaxy S20 FE sai de fábrica com o sistema Android 10, que está um pouco antigo, mas vai receber o Android 13, segundo a Samsung. Ao passo que o modelo Galaxy M62 vem com o Android 11 de fábrica e deve receber novas versões de sistema até 2024.

Recursos adicionais

Talvez a maior diferença entre eles seja a nova versão do Galaxy S20 FE ter disponibilidade de acesso à rede 5G – ou seja, está preparada para a conexão do futuro. A nova rede móvel está em fase de implementação no Brasil e marca presença em algumas capitais. A expectativa é de que o 5G traga internet até 50 vezes mais rápida do que a encontrada atualmente. O modelo M62, por sua vez, fica restrito ao 4G LTE.

Outra distinção fica por conta do sensor de impressão digital. Enquanto o S20 traz o recurso integrado à própria tela do aparelho, o M62 conta com o sensor biométrico na lateral do telefone, localizado pouco abaixo do botão de volume e numa posição favorável para o dedo polegar (caso seja destro).

No quesito conectividade, ambos os smartphones trazem na ficha técnica Bluetooth 5.0 e NFC, tecnologia que permite realizar pagamentos por aproximação via Samsung Pay. Além disso, eles contam com Wi-Fi 6.

Preço dos Galaxy

O M62 chegou ao mercado brasileiro em agosto de 2021 por R$ 3.499. Atualmente, ele aparece com desconto de R$ 1.00 em relação ao valor de lançamento e pode ser adquirido no Submarino por R$ 2.499. Quanto às cores, a Samsung oferece somente duas tonalidades: azul e preto.

Já o S20 FE está disponível no país desde novembro de 2020 e começou a ser vendido por R$ 4.499. Faltando poucos meses desde o lançamento para completar dois anos, ele já pode ser encontrado por valores mais baixos no varejo online. Ao todo, o modelo apresenta seis opções de cores: azul marinho, branco, violeta (lilás), verde, vermelho e laranja. No site do Submarino, as cifras partem de R$ 1.999 com a capacidade de 128 GB.

Galaxy M62 vs Galaxy S20 FE Especificações Galaxy M62 Galaxy S20 FE Lançamento agosto de 2021 novembro de 2020 Preço de lançamento R$ 3.499 R$ 4.499 Preço atual (Submarino) R$ 3.499 R$ 2.499 Tela 6,7 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processador Exynos 9825 Snapdragon 865 Memória RAM 8 GB 6 ou 8 GB Armazenamento 128 ou 256 GB. 128 ou 256 GB. Cartão de Memória sim, microSD. sim, microSD. Câmera traseira quádrupla, 64, 12, 5 e 5 MP. tripla, 12, 12 e 8 MP. Câmera frontal 32 MP 32 MP Bateria 7.000 mAh 4.500 mAh Sistema operacional Android 11 Android 10 Dimensões e peso 163.9 x 76.3 x 9.5 mm; 218 gramas. 159,8 x 74,5 x 8,4 mm; 190 gramas. Cores Azul e preto. azul marinho, branco, violeta (lilás), verde, vermelho e laranja.

