Galaxy S23 Ultra: vazam detalhes sobre câmera de 200 megapixels

O Galaxy S23 Ultra pode ser o primeiro celular Samsung capaz de tirar fotos de 200 megapixels. Previsto somente para 2023, o smartphone deve inaugurar uma tendência ainda tímida no mercado. As informações são do perfil na web Ice Universe, conhecido por compartilhar relatórios e dados vazados sobre possíveis lançamentos da fabricante. Ainda de acordo com ele, o arranjo deve manter características do atual Galaxy S22 Ultra, como a teleobjetiva de 10 megapixels e zoom ótico de até 10 vezes.