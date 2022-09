Galaxy S24: Samsung quer adotar novo Wi-Fi até 2,4 vezes mais rápido

O futuro Galaxy S24 deve estrear a nova geração do Wi-Fi que consegue velocidades de internet até 2,4 vezes maiores do que a tecnologia atual. A Samsung estaria em franco processo de desenvolvimento para se tornar a primeira empresa de grande porte com aparelhos compatíveis com o Wi-Fi 7. A linha S24, com os modelos mais caros da marca, é esperada para o primeiro trimestre de 2024.